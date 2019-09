Pablo Repetto advierte que Liga de Quito ‘va por todo’ y Esteban Paz dedicó la goleada al técnico uruguayo

LEA TAMBIÉN

El entrenador uruguayo Pablo Repetto se mostró feliz por la goleada de Liga de Quito a Mushuc Runa en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la fecha 26 del campeonato nacional LigaPro. En la conferencia de prensa ponderó la buena racha de resultados que ha logrado el equipo en los últimos cinco partidos.

“Estamos en una buena racha. Hemos logrado cuatro victorias y creo que es importante que no nos han marcado goles. Sabíamos que Emelec ganó y debíamos sumar para mantener la ventaja de puntos. El equipo está mejorando. Trataremos de jugar así en los partidos de la Copa Ecuador porque este año vamos por todo”, dijo en la conferencia de prensa.



En el partido de este domingo 22 de septiembre, Repetto vivió un partido intenso en la zona técnica. Recién los últimos 20 minutos pudo disfrutar de los goles y de la victoria. Eso sí, aclaró que el equipo buscará terminar en la parte más alta de la tabla y reconoció que aún no se sienten en los ‘playoffs’.



La ‘U’ tendrá que jugar en la próxima fecha ante Independiente Del Valle, por la fecha 27. Para ese partido, los albos no tendrán a Franklin Guerra, quien se fue expulsado sobre los minutos finales del partido ante Mushuc Runa.



Después de la goleada, Esteban Paz también publicó un mensaje de apoyo a Repetto. “Sin duda este triunfo va dedicado a Pablo Repetto, un gran DT que recibe las críticas pese a su esfuerzo y dedicación”, escribió en redes sociales.