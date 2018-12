Pablo Repetto se apoyó en jugadores de la cantera de Liga de Quito

LEA TAMBIÉN

Jordy Alcívar esperó cerca de cuatro años para subir al primer equipo de Liga de Quito. Dejó su barrio Abdón Calderón, en Manta, para mudarse a la capital. Con apenas 12 años se separó de sus padres y se instaló en el complejo de Pomasqui, donde todavía vive junto a Gregory Anangonó, otro de los canteranos que se entrenan bajo la tutela del DT Pablo Repetto.

Este año, Alcívar fue el primer juvenil en debutar. Jugó en la última fecha de la primera etapa ante el Deportivo Cuenca. Ese día, el estratega uruguayo decidió poner un plantel alterno con el objetivo de permitir el descanso al once que había logrado el cupo a la Libertadores y a la final del torneo.

Desde entonces, Repetto ha apostado por los jugadores formados en el club. Esta temporada debutaron tres valores que crecieron en el club. Además han tenido continuidad otros cinco que desde hace tres años ya forman parte de la base estelar de la U.



Ese es el caso de los hermano Ánderson y Jhojan Julio, Djorkaeff Reasco, Leonel Nazareno, William Ocles y Jefferson Intriago. Este último es el de más experiencia. Incluso es uno de los cuatro capitanes.



Según Roberto Teixeira, preparador físico de Liga, el cuerpo técnico tiene plena confianza en los juveniles. Este año apostaron por Kevin Minda, tras las lesiones de tres de cuatro centrales estelares.

“Desde el año pasado, cuando Minda se quedó en el primer equipo, vimos que tenía condiciones físicas y técnicas como para jugar en el primer equipo. Nosotros nos quedamos tranquilos con él, porque lo conocemos y sabemos qué puede dar”, dijo Teixeira.



Minda soñó con su debut desde que fue convocado al primer plantel el año pasado. Se imaginaba jugar ante uno de los grandes del país y ser protagonista. En su primer cotejo, ante El Nacional, tuvo que reemplazar a Hernán Pellerano, quien por un golpe en la nariz no pudo ser titular.



“Quedé satisfecho con los partidos que me tocó jugar. Soy hincha de Liga y este año pude cumplir mi sueño y el de mi familia”, dijo el imbabureño, de 20 años.

Minda dejó una buena impresión en el cuerpo técnico. Sus compañeros lo respaldaron cuando se conoció sobre su titularidad ante los criollos, en el Rodrigo Paz Delgado, y Emelec, en Guayaquil.

“Las oportunidades llegan, lo importante es estar preparado para esos momentos y vos amigo demostraste que estás a la altura , felicitaciones”, fue el mensaje que Pellerano le envió a Minda tras su debut.



“He tomado con calma mi debut. El apoyo de todos mis compañeros ha sido fundamental. El respaldo del cuerpo técnico también me ha servido para dejar los nervios a un lado y poder hacer lo que sé en la cancha”, aseguró Minda.



Santiago Jácome, gerente de Liga de Quito, confía en el proyecto de las formativas del club. Asegura que están dando un paso importante al tener a 11 jugadores en el primer equipo.



“El objetivo es dejar de ser un equipo comprador y pasar a ser un club formador. La dirigencia está trabajando para eso”, aseguró Jácome.



Las lesiones hicieron que Repetto buscara alternativas que no desentonaran con el funcionamiento del equipo. Este año, el meta Erick Viveros tuvo su oportunidad ante el Deportivo Cuenca.



El golero imbabureño se entrena con los arqueros principales desde el 2015. En el 2016 se fue a préstamo al Audaz Octubrino, de Segunda categoría, con el propósito de que ganase experiencia. Se formó junto a Alexander Domínguez y Daniel Viteri , bajo las enseñanzas de Humberto Pretti y Gustavo Flores. Ambos forjaron su técnica y su estilo.



Actualmente, Liga tiene 200 jugadores entre el primer equipo y la Sub 12. Según Teixeira, Intriago y los hermanos Julio son los jugadores que más recorrido tienen en cancha. Alcanzan cerca de 9 kilómetros por partido. Además, son los que más minutos registran.

Los jugadores:

Anderson Julio

22 años. Juega de mediocampista. Está en el primer equipo desde el 2014.

Erick Viveros

22 años. Juega de arquero. Está en Primera desde el 2015. Este año debutó.

Jair Villena

21 años. Es mediocampista. Está en el primer equipo desde el año pasado.

Kevin Minda

20 años. Juega de defensa. Debutó este año y trabaja desde el año pasado.

Jefferson Intriago

22 años. Juega de mediocampista. Es capitán y está en primera desde el 2014.

Jhojan Julio

20 años. Juega de mediocampista. Debutó en el 2016 ante Católica.

Djorkaeff Reasco

19 años. Juega de delantero. Debutó en el 2016 y jugó junto a su padre.

Jordy Alcívar

19 años. Juega de volante. Subió al primer equipo y debutó esta temporada.