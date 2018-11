Niño de 6 años puso a la venta sus juguetes para viajar y conocer el Monumental de River 

LEA TAMBIÉN

Renzo, de 6 años e hincha de River Plate, puso a la venta sus juguetes para reunir dinero y viajar a conocer el estadio Monumental de Buenos Aires, en Argentina, donde se realizará la final de la Copa Libertadores entre el 'Millonario' y Boca Juniors, el 24 de noviembre del 2018.

El niño colocó una mesa afuera de su casa y un letrero con la leyenda 'vendo juguetes para poder ir al Monumental'.

Esto ocurrió en la localidad de Paraná, en la provincia argentina de Entre Ríos, a unos 450 km de la capital de ese país.



La conmovedora imagen se popularizó por las redes sociales y fue vista por hinchas de 'La Banda' , de la Filial River Plate Málaga-oficial en España.



Entonces, los aficionados se organizaron y juntaron los fondos suficientes para comprar pasajes aéreos, para el niño y su madre. Así, ambos asistirán al partido de fútbol contra Gimnasia de La Plata que se disputará el 28 de noviembre del 2018. Será con todos los gastos pagados.



Si bien no lograron conseguir un boleto para la final de la Copa Libertadores, Renzo cumplirá el sueño de conocer el estadio y apoyar al club de sus amores.



"Creemos desde las entrañas de esta familia millonaria en Málaga que River no es solo fútbol, River es familia, amor y pasión, y es por eso que no dudamos en llevar a cabo esta tan linda causa solidaria... mandamos este mensaje para que todas las filiales y agrupación del club puedan hacer posible futuros sueños de chicos como Renzo", se publicó en la cuenta de Facebook de esa filial.