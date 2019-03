El Real Madrid entra en su peor racha en el Bernabéu en 19 años

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Real Madrid ha perdido su fuerza como local en el estadio Santiago Bernabéu, estadio donde ya han ganado seis equipos en la presente temporada, cuatro de ellos en Liga, una situación que no sufría desde hace 19 años, instalado en sus peores números de la última década con trece derrotas.

Tres derrotas consecutivas en el Bernabéu en un momento decisivo de la temporada -ante Girona y Barcelona en Copa y LaLiga- han dejado al equipo de Santiago Solari sin opciones en dos de los tres títulos que optaba a ganar. Desde hace quince años no salía derrotado en su estadio tres partidos seguidos el conjunto madridista.



Provoca que el Real Madrid amplíe al 29% el número de partidos perdidos esta temporada, trece de los 44 que ha disputado. Dan forma a sus peores números de la década. En LaLiga ya ha encajado ocho derrotas en 26 jornadas y se acerca a las diez con las que cerró el curso 2008-09.



Es en el Bernabéu donde entierra todas sus opciones. Esta temporada ha perdido ante su afición seis partidos, una situación que no se daba desde la temporada 1999-2000, en la que de las ocho jornadas perdidas, seis fueron de local.



Solamente con la competición doméstica, LaLiga, el Real Madrid no perdía cuatro partidos en su estadio en una competición desde hace trece años. En la temporada 2005/06 de sus ocho derrotas ligueras, cuatro se produjeron en el Bernabéu.



Este curso Levante, Real Sociedad, Girona y Barcelona le han vencido en su casa y Atlético de Madrid le empató. De 29 puntos posibles, ha dejado escapar catorce que han sentenciado sus opciones al título.