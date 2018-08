Rafael Nadal dosifica energías para seguir en la cima

LEA TAMBIÉN

Rafael Nadal llega a sus entrenamientos una hora antes de lo previsto y hace un calentamiento completo, a diferencia de hace ocho años, cuando solo arribaba 20 minutos antes, se vendaba, se movía un poco y se ponía a jugar.

El número uno del escalafón de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) contó este detalle en una entrevista al diario El País, de España. También reveló que ingresa al gimnasio antes de la práctica.



“Voy introduciendo cosas y lo que hago ahora a lo mejor no es lo mismo que hacía ocho años atrás (...) Las rutinas van cambiando como consecuencia de las necesidades”, expresó el ibérico, que a sus 32 años se mantiene como el número uno del escalafón mundial.



El domingo se afirmó en esa posición tras su victoria en la final del Masters 1000 de Toronto, sobre el griego Stefanos Tsitsipas, de 20 años. Con esto, alcanzó el título 80 de su carrera deportiva, cifra solo alcanzada antes por el suizo Roger Federer y por los estadounidenses Jimmy Connors e Ivan Lendl.



Además, amplió su récord de esta temporada a 40 victorias por únicamente tres derrotas, con cinco triunfos en las cinco finales que ha disputado.

El balear cuenta ahora con 3 740 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, Federer, en el escalafón mundial.



Para lograr mantenerse en la cima, ante la irrupción de nuevos talentos, ha ido adaptando las rutinas que tienen que ver con la preparación y cuidado de su cuerpo. Ahora, descansa más y opta por descartar torneos, algo que también hace su gran rival y amigo, Federer.



En junio, por ejemplo, decidió ausentarse del campeonato de hierba de Queen’s Club, en Londres (Reino Unido), tras consultarlo con sus médicos. Optó por descansar tras su larga temporada en arcilla y prepararse para Wimbledon.



El domingo, tras imponer su nueva marca, expresó que renunciaba a jugar el torneo de Cincinnati, para “cuidar su cuerpo”, antes del US Open.

Este torneo, el último Grand Slam de la temporada, será entre el 27 de agosto y el 9 de septiembre, en Nueva York.



“Lamento anunciar que no voy a jugar en Cincinnati este año. La única razón es que quiero cuidar mi cuerpo y tratar de mantenerme tan bien como ahora”, ratificó el español en un comunicado.



Su ausencia permite a Federer ser cabeza de serie número uno para el torneo de Cincinnati, que comenzó el domingo. El suizo hizo al revés que Nadal, al no jugar en Toronto para centrarse en Cincinnati, donde ganó ocho veces. “Quiero cuidar mi físico y mantenerme tan sano como me siento ahora”, explicó.



Lamentó “mucho” el no poder jugar en Cincinnati, se disculpó, y dijo estar triste por los seguidores del torneo porque “siempre” le han dado un “gran apoyo”.



Además, también quiso dar las gracias a “mi amigo Andre Silva”, director del torneo de Cincinnati. “Después de hablar con él por teléfono entendió lo que le dije y mi situación. Estoy seguro de que el torneo será un éxito y le deseo todo lo mejor”, afirmó.



Por último, citó a sus seguidores para la edición del año próximo. “Estoy seguro de que los veré el próximo año y lamento no estar con ellos este año. Gracias por todo el apoyo, como siempre”.



Además, se mantiene la incógnita sobre su presencia en la Laver Cup de tenis, a finales de septiembre. El español jugará antes del evento la serie de semifinales de Copa Davis ante Francia, en Lille, lo cual comprime al extremo su calendario.



La serie de Copa Davis se disputará del 14 al 16 de septiembre, en la semana posterior a la final del Abierto de Estados Unidos, y la Ryder Cup será del 21 al 23 en Chicago.



El año pasado, Nadal formó parte del evento en Praga e integró un inolvidable dobles junto a Federer. “Estoy encantado de recibir a Sascha, Grigor y David en el equipo de Europa. Los tres tienen un juego increíble, son jugadores a los que he admirado por mucho tiempo”, dijo Bjorn Borg.



Por ahora, el español descansará. “Me gusta, más que ir a pescar, intentar desaparecer un par de días en el mar. Me da tranquilidad bucear, mirar el fondo y ver los peces, distraerme”, contó sobre sus momentos libres a El País.



“A veces, cuando hace buen tiempo, me paso dos, tres o cuatro horas sin parar de bucear y eso me saca del mundo y me deja sin pensar. También me gusta jugar al golf y estar de alguna manera desconectado de esa tensión”, reveló.