Nadal renuncia a jugar el Abierto de Estados Unidos; Djokovic en la lista

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Debido a los riesgos de la pandemia de coronavirus, el tenista español Rafa Nadal, número dos mundial, renunció este martes a intentar revalidar su título del Abierto de Estados Unidos, en cuya lista inicial de participantes está el serbio Novak Djokovic.

“Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control”, dijo Nadal en su cuenta de Twitter. “Sabemos que el calendario de este año tras 4 meses sin jugar es una barbaridad”.



La disputa del Abierto, el primer Grand Slam programado tras el parón por el coronavirus, estuvo en el aire durante meses debido a la expansión de la pandemia en Estados Unidos, donde Nueva York fue el epicentro inicial.



Finalmente los organizadores confirmaron la celebración del torneo entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre pero sin la presencia de espectadores.“Esta es una decisión que no querría tomar pero en este caso sigo mi corazón para decidir que por ahora prefiero no viajar”, afirmó Nadal, de 34 años.



“A día de hoy la situación es complicada para hacer torneos y todo mi respeto a la USTA, organizadores del US Open y a la ATP por los esfuerzos que están haciendo para que se juegue el torneo para los millones de fans que lo verán por TV o en las plataformas digitales”, señaló el tenista, ganador en cuatro ocasiones del Abierto.



La ausencia de Nadal se suma a las ya conocidas del suizo Roger Federer, quien no regresará a la competición antes de 2021 tras dos operaciones de la rodilla derecha, y el australiano Nick Kyrgios.



El anuncio de Nadal coincidió con la publicación de la lista inicial de participantes del Abierto, en la que están siete de los 10 primeros del ranking de la ATP, incluidos el número uno, Novak Djokovic, el austriaco Dominic Thiem (3º) y el ruso Daniil Medvedev (5º) , quien enfrentó a Nadal en la final del torneo el año pasado.