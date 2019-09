El racismo 'ya no es aceptable', dice Gianni Infantino

LEA TAMBIÉN

El racismo en los estadios de fútbol “ya no es aceptable”, aseguró este lunes 23 de septiembre de 2019 el presidente de la FIFA Gianni Infantino durante la entrega de los Premios The Best en Milán.

“Quiero decir esto en Italia, en mi país. Otra vez ayer asistimos en la liga italiana a un episodio de racismo. Ya no es aceptable”, declaró el dirigente, nacido en Suiza de padres italianos.



El encuentro que enfrentó el domingo al Atalanta y a la Fiorentina, de la 4ª jornada de la Serie A, tuvo que interrumpirse durante unos minutos después de que aficionados profiriesen gritos racistas contra el lateral brasileño de la 'Fiore' Dalbert Henrique.



El jugador se quejó al árbitro, que paró el juego y reclamó que el 'speaker' del estadio hiciese un llamamiento por megafonía para pedir el cese de los insultos. El mensaje fue ampliamente pitado por el estadio.



“Tenemos que decir no al racismo, en todas su formas, en el fútbol y en la sociedad. Pero también tenemos que combatirlo, expulsarlo del fútbol y de la sociedad de una vez por todas, en Italia y en todos los sitios”, insistió el dirigente.



El mismo domingo, Infantino ya se había manifestado para calificar de “grave” la situación en los estadios italianos, donde desde el inicio de esta temporada ya se han vivido varios episodios de racismo, que afectaron, por ejemplo, al delantero belga del Inter Romelu Lukaku o al marfileño del Milan Franck Kessié.



Las autoridades futbolísticas no sancionaron ninguno de estos ataques.