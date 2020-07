El presidente de la Ecuafútbol, Francisco Egas, cree que será difícil que se juegue la Copa Ecuador

LEA TAMBIÉN

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), considera difícil que la segunda edición de la Copa Ecuador pueda jugarse en el 2020, debido al apretado calendario que afrontarán los clubes de Serie A y B, así como los de Segunda Categoría.

El directivo manifestó en el programa digital Fútbol Bohemio el jueves 30 de julio del 2020, que su deseo es que se pueda jugar la Copa, sobre todo para poder “hacer todas las modificaciones de estructura y logística que pensábamos hacer este año para que sea cada vez mejor”.



La actual edición tenía previsto contar con la participación de los 16 equipos de la Serie A, 10 de la Serie B, 19 campeones provinciales de Segunda Categoría y tres equipos del fútbol amateur.



Egas dijo que, en marzo, cuando se suspendió la actividad deportiva en el país por la emergencia sanitaria, algunos clubes no querían participar. Tras la crisis del directorio de la FEF reconsideraron su posición y dejaron abierta la posibilidad de jugarla, según amplió.



Sin embargo, el factor tiempo sería la principal barrera para que no llegue a disputarse, al menos, en lo que resta del año. “En la práctica lo veo difícil. Se ha postergado mucho el campeonato. Es un tema de tiempo, a partir del 15 de agosto hay 16 semanas para el campeonato y 26 fechas por jugar, más copas internacionales de los equipos que aún están en ellas”.



El titular de la Ecuafútbol agregó que la decisión de jugar o no la Copa Ecuador aún no está tomada, pero la misma quedará en manos de los clubes.