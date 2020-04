La Premier League se reunirá para buscar soluciones ante la paralización de actividades por el covid-19

LEA TAMBIÉN

La Premier League se reunirá este viernes para seguir en la búsqueda de soluciones y encontrar fechas que posibiliten terminar la temporada, actualmente suspendida por la pandemia de coronavirus.

El objetivo es conseguir unos días y un modo de completar las ocho jornadas que restan antes del próximo 30 de junio, cuando se establece el final de los contratos de varios jugadores de la liga, y que no implique dar por terminada la campaña y declararla nula.



Según informa Sky Sports, son varios los clubes que no están dispuestos a alargar el curso más allá del 30 de junio para no tener que asumir los problemas legales que acarrearía la finalización de esos contratos.



Jugadores como Willian y Pedro Rodríguez, del Chelsea, Jan Vertonghen, del Tottenham Hotspur, Adam Lallana, del Liverpool, y Ryan Fraser, del Bournemouth, son algunos de los futbolistas que terminan sus contratos a finales de junio.



La Premier League se encuentra actualmente suspendida sin una fecha concreta para su vuelta, después de que el 30 de abril, fecha inicialmente propuesta para la vuelta, fuese aplazada por ser inviable.



Se desconoce la forma en la que volvería el campeonato inglés, aunque la opción más viable es la de intentar retomar el fútbol a puerta cerrada y a mediados de junio. La vuelta del fútbol estará condicionada a que el Gobierno británico dé luz verde a ello.