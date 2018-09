Juan Carlos Pozo, ganador de la Vuelta 2014, tiene su corazón ‘partido’

LEA TAMBIÉN

El corazón de Juan Carlos ya está mejor. El ganador de la Vuelta Ciclística al Ecuador del 2014 fue sometido a una operación de corazón abierto. “Después de siete horas de intervención, despertó, me miró y solo sonrió”, dijo Judith Portilla, su esposa.

Juan Carlos Pozo, de 28 años, es el campeón vigente de la vuelta al país, pues desde el 2014 no se han realizado otras ediciones. “Hace seis meses le dieron el diagnóstico, la válvula mitral estaba dañada, el estado era severo y había que reemplazarla. Fue muy duro recibir ese diagnóstico y más, la obligación de no volverse a subir a la bicicleta”, añadió.



El lunes último, Juan Carlos y Judith llegaron al hospital Carlos Andrade Marín de Quito para someterse a la intervención. Hicieron el viaje desde el Carmelo, en el Playón de San Francisco, las poblaciones donde se funden Carchi y Sucumbíos y de dónde ha surgido una generación de mucho talento para el ciclismo.



Ese día, vía redes sociales, se solicitó la ayuda del público en general para la donación de 12 pintas de sangre. “Hubo una respuesta inmediata. Nos ayudaron los amigos y la familia”.

El miércoles, a las 08:00, ingresó al quirófano y la intervención se demoró hasta las 15:30. Estuvo en la sala de cuidados intensivos y luego “los familiares le pudimos ver. Antes de que lo llevaran de la habitación me dijo que todo iba a salir bien y que estaría de vuelta a mi lado”.

Ahora resta esperar el alta, que podría ser la próxima semana, según la evolución.



Se conocieron cuando ambos estudiaban en el Colegio Nacional El Carmelo, fueron novios de la juventud. “Nos casamos hace dos años, no estuve con él cuando ganó la Vuelta al Ecuador en el 2014, pero en la casa tenemos guardado el trofeo y su camiseta de campeón”.



Aún no tienen hijos, dice que el objetivo “era primero lograr una estabilidad económica, tener un lugar propio para brindarle comodidades”.

Pero hace seis meses todo cambió. La atención se centró en la dolencia vascular de Juan Carlos. “Le dolió mucho el hecho que no podría volver a pedalear. La bicicleta había sido su compañera desde niño. Cuando mira los triunfos de sus amigos me comentaba que él también habría podido estar allí”.

Como formaba parte del equipo Coraje Carchense, que respalda la Prefectura de Carchi, este organismo le abrió una plaza de trabajo y se desempeñaba como chofer. Judith es educadora y con el sueldo de los dos se ha podido afrontar estos momentos.



Juan Carlos Pozo se formó en el Playón de San Francisco con el fallecido Juan Carlos Rosero, tres veces ganador de la Vuelta al Ecuador (1986, 1989 y 1992) y junto a Richard Carapaz, Jhonatan Narváez y Jonathan Caicedo, quienes brillan en el ámbito internacional.



En el 2014, cuando ganó la Vuelta al Ecuador, Pozo ganó la primera etapa, pero luego trabajó para su ‘líder’, Richard Carapaz. Todo indicaba que su compañero iba a ganar la Vuelta, pero en la última etapa se cayó. Pozo tomó el liderazgo y fue el campeón la Vuelta.



Su triunfo fue celebrado en todo Carchi, pues esa provincia volvió a festejar luego de nueve años de sequía. Héctor Chiles, en el 2005, logró el último triunfo carchense, luego Pichincha tomó el mando con cuatro victorias de Byron Guamá y los colombianos se llevaron cinco triunfos. Juan Carlos Pozo volvió a darle el triunfo a todos los carchenses.