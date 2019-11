Sebastián Pérez, de Barcelona, quiere mostrarse en un club de 'más renombre'

LEA TAMBIÉN

Sebastián Pérez se marcharía del Barcelona SC al final de la temporada. El jugador colombiano concluirá su préstamo con el equipo 'canario' a finales de diciembre y plantea irse a un club "de más renombre" para la próxima temporada.

En una entrevista con Radio Caracol de Colombia, el exvolante del Atlético Nacional de Medellín dijo sentirse al 100 % de su rendimiento, una vez superados sus problemas físicos, que le impidieron mostrar su desempeño en clubes como Pachuca y Boca Juniors.

Este último es el propietario de sus derechos deportivos. En caso de que no sea considerado por el DT Gustavo Alfaro, Pérez tendría que buscar un nuevo equipo. Esto, a pesar de que Barcelona SC se mostró interesado en la continuidad del volante.



​"Una lesión siempre cuesta, fueron ocho meses sin jugar. Pero ahora puedo decir que estoy recuperado en un cien por ciento. Gracias a Dios, estoy en un buen nivel. La prensa de acá dice que se me ve en un buen nivel y que 'soy el Sebastián que todos conocen’. Ojalá lo pueda demostrar quizás en otro equipo de más renombre; en Boca o en otro club, donde me den la oportunidad", mencionó el colombiano.

El mediocampista aseguró que no ha recibido propuestas de equipos colombianos, tras destacarse en Atlético Nacional de Medellín, en donde ganó la Copa Libertadores 2016.



Barcelona SC todavía tiene oportunidades para ser campeón de la LigaPro, a pesar de un año complicado en lo deportivo y económico. El equipo torero se enfrentará al Aucas el sábado 23 de noviembre (17:15), en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito. La vuelta será el 27 de noviembre en el estadio Monumental.