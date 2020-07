Polémica por cuatro cheques entregados por Francisco Egas a clubes y directivos 22 días antes de su elección como presidente de la Ecuafútbol

LEA TAMBIÉN

Los cuatro cheques tienen fecha 9 de enero del 2019 y su numeración es secuencial del 000232 al 000235. Están firmados por Francisco Egas, cuando era directivo de la Universidad Católica, y el valor es el mismo en los cuatro: USD 24 000.

Dos cheques están a nombres de clubes: Orense y Puerto Quito (ahora Atlético Santo Domingo). Los otros dos a nombre de dirigentes: Franklin Moya, de Liga de Loja, y Rolando Terán, de Santa Rita.



La polémica está instalada porque los cheques fueron entregados 22 días antes de las elecciones en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y donde Egas ganó la presidencia de la FEF en enero del 2019.



El nuevo incidente en la FEF se da luego de que Egas recibiera el respaldo como presidente de la FEF por parte de 16 clubes y de 10 Asociaciones provinciales y en medio de la pugna por la presidencia de la FEF.



Egas explicó a este Diario que tiene documentación de respaldo que justifican cada uno de los cheques. Los cheques se hicieron públicos en medio de la pugna que hay por la presidencia de la Ecuafútbol. Egas explicó el origen de los cheques.



“A finales del 2018, la Federación mantenía una deuda con LigaPro y sus clubes por 1,2 millones de un anticipo de derechos que recibió antes de la creación de la Liga. Lo que hicimos como Católica fue comprarle esa acreencia a varios equipos. Esa documentación fue registrada en su momento y de hecho se han venido haciendo los descuentos correspondientes a cada equipos y abonos a Católica”, explicó Egas este miércoles 15 de julio en un mensaje de texto.



En su defensa argumentó que la LigaPro tiene respaldos. “La información es pública y reposa en LigaPro hace un año y medio. Es curioso que salga ahora que intentan por todos los medios desprestigiarme”, añadió el directivo.



Este Diario buscó las versiones de los clubes. En Santa Rita hay contradicciones. Ney Mendoza, actual presidente del club, dio su versión también en un mensaje de texto: “Lo que le puedo indicar ese valor nunca ingresó a la cuenta del club”. Sin embargo, el cheque está a nombre de Rolando Terán.



¿No es dirigente el señor Terán?, preguntó este Diario a Mendoza “Era dirigente, en ese entonces coordinador. Le repito, aquí es preguntarle al señor Terán si cobró o no ese cheque porque en Santa Rita nunca ingresó a las arcas del club. Contactado telefónicamente, Terán aclaró que fue una transacción de ayuda por parte de Egas.

Detalló la razón del cheque: “a Santa Rita le debían de derechos de televisión y estábamos en un apuro porque no teníamos cómo cancelar. Como amigo personal me ayudó. Yo era el que asumía el rol de gastos del equipo. Tengo documentación de todos los gastos y la consciencia tranquila. Hay papeles notarizados. El que participó en el Congreso Ordinario fue Mendoza”, dijo Terán.



Franklin Moya, presidente de Liga de Loja, informó que en las próximas horas se hará una aclaración a través de las redes sociales del club para aclarar a los hinchas el cheque que recibió de USD 24 000. En cambio, Camilo Meneses, del Atlético Santo Domingo (quien recibió el cheque por Puerto Quito), anunció que en horas de la tarde de este miércoles 15 de julio dará su versión.



La directiva de Orense aún no se pronuncia y se espera de igual manera que en las próximas horas emita un pronunciamiento oficial.