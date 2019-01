El pilto francés Sébastien Ogier gana el Rally de Montecarlo

LEA TAMBIÉN

El seis veces campeón del mundo francés Sébastien Ogier ganó este domingo in extemis el Rally de Montecarlo, su primer triunfo con Citroën, donde regresó esta temporada, desde 2011, ofreciendo a la marca gala su 100ª victoria en el Mundial de Rallies (WRC).

El belga Thierry Neuville (Hyundai) , a solo 2 segundos y 10 décimas, y el estonio Ott Tänak (Toyota) ; a 2 minutos, 15 segundos y 2 décimas, completaron el podio.



La otra leyenda francesa, Sébastien Loeb, nueve veces campeón mundial y que debutaba con Hyundai, fue cuarto a 13 segundos del podio.



Al frente de la prueba inaugural del calendario desde la séptima especial del viernes, Ogier no fue capaz de llevar más allá de un puñado de segundos su diferencia con Neuville, un regalo para los espectadores, que tuvieron suspense hasta la 16ª y última especial.



A la salida de esta ES16, solo 4 décimas separaban a los dos pilotos, cuando Ogier se quejó de un problema en el acelerador. Finalmente superó la dificultad y alzó los brazos.



Antes Ogier, que no cometió errores, aprovechó la quincena de segundos que Neuville se dejó en la quinta especial, cuando se salió de la pista.



Tercero el sábado, Loeb no fue capaz de contener a Tanak, vencedor de todas las especiales del sábado y de dos el domingo.



Sí guardó la cuarta posición ante el finlandés Jari-Matti Latvala (Toyota) , finalmente quinto.



La Power Stage (ES16) la ganó el británico Kris Meeke (Toyota) por delante de Ogier, Neuville, Tänak y el finlandés Teemu Suninen (M-Sport Ford) .