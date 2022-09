Ecuador festeja a su campeón del Mundial Junior de Potencia

Moisés Villón en lo más alto del podio del Mundial Junior de Potencia. Foto: COE

Redacción Deportes

Moisés Villón ratificó el buen nivel de los pesistas ecuatorianos y se coronó campeón en el Mundial Junior de Potencia, que se realizó en Turquía.

El ecuatoriano se impuso en la categoría de 93 kg, donde gracias a su buen rendimiento también fue considerado como el mejor pesista junior del mundo por parte de la federación internacional de la disciplina.

Villón logró el primer lugar en sentadillas con 340 kg y en press de banco con 275 kg; además, se quedó con el segundo puesto en peso muerto con 285 kg, para completar un total de 900 kg, una marca inalcanzable para sus rivales.

¡¡Grítalo Ecuador🇪🇨 con orgullo!!!

Tenemos campeón mundial junior🏆💪



El tricolor Moisés Villón se quedó con el primer lugar del Mundial Junior de Levantamiento de Potencia en Turquía 🇹🇷



Sentadillas: 340kg 🥇

Press de banco: 275kg🥇

Peso muerto: 285kg 🥈



TOTAL: 900 KG 🏋‍♂️ pic.twitter.com/EWeDbFZlE6 — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) September 1, 2022

“Quiero agradecer primero a Dios porque es la clave del éxito y me ha llevado a lugares increíbles, no hay duda de que, en la práctica de la fe, no existen imposibles”, publicó el pesista nacional en sus redes sociales.

Con la actuación de Villón, Ecuador se ubicó en el puesto 12 de la clasificación general de países. Este año el tricolor también logró el séptimo lugar en los Juegos Mundiales de Birmingham en la división Heavyweight (93-105 kg).

En la competencia turca participaron halteristas de 20 países, entre los que se destacaron Estados Unidos, Suiza, Kazajistán, India, Rumania, Ucrania, Noruega, República Checa…