Tamara Salazar: Aún no sé sobre un cambio de categoría

Tamara Salazar se entrena para competir en hasta 87 kilogramos y desconoce sobre la posibilidad de un cambio de categoría para clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Para París 2024 se eliminarán categorías y se reducirán cupos en la halterofilia.

En Londres 2012 y Río 2016 hubo cupos para 260 pesistas. En Tokio 2021 se redujo los cupos a 196, mientras que en París habrá solo 120 halteristas.

Las reducciones obedecen a las sanciones del Comité Olímpico Internacional a la Federación Internacional de Pesas por casos de encubrimiento de dopaje. El expresidente de esta Federación, el húngaro Tamás Aján, fue suspendido de por vida, recientemente.

La reducción de cupos complica a la halterofilia, el deporte de mejores resultados en los últimos años en Ecuador. Neisi Dajomes ganó el oro en los 77 kilogramos y Tamara Salazar se colgó la plata en los 87. Fueron dos medallas históricas para el país. Nunca se había logrado el podio en esta disciplina en unos Olímpicos.

Para París, se eliminaron ambas categorías.

Las categorías femeninas para París serán 49, 59, 71, 81 y +81 kilogramos.

Neisi optó entonces por subir a los 81 kg, categoría con la que ya logró dos oros en los Juegos Bolivarianos de Valledupar.

Salazar también consiguió dos oros en hasta 87 kg. Es la misma categoría en la que logró la plata en Tokio.

Sin embargo, esta categoría no estará en París por lo que debería bajar hasta la división de Neisi. En +81 kg, donde no hay límite de peso, se enfrentaría a rivales de mucho mayor peso, lo cual no la favorecería. Al respecto, la deportista confirmó que se prepara aún en los 87 kg.

Esto lo obligaría a competir por el cupo ante Neisi Dajomes, en los 81kg, su compañera y amiga. “No se ha visto en la página (del COI) sobre un cambio de categoría”, expresó la medallista olímpica a este Diario en un contacto telefónico.

Salazar se entrena en Carchi para las dos competencias de este año que forman parte del ciclo olímpico rumbo a Paris 2024. La primera serán los Juegos Sudamericanos, en Paraguay, entre el 1 al 15 de octubre del 2022.

El otro certamen destacado será el Mundial de Halterofilia, entre noviembre y diciembre del 2022.