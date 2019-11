Cristian Pellerano: 'Me veo levantando la Copa Sudamericana'

LEA TAMBIÉN

Cristian Pellerano, jugador de Independiente del Valle, contó que se ve levantando la Copa Sudamericana. Además, reconoció el trabajo que realizan los 'Rayados del Valle' como equipo. La Conmebol entrevistó al volante argentino, previo a la final que se jugará el 9 de noviembre de 2019 en Asunción, ante Colón de Santa Fe.

A pocos días de viajar a Paraguay y medirse frente el equipo argentino, no se tiene otra idea que pensar en la final. Pellerano explicó cómo se llevan este tipo de concentraciones. "Los partidos y los entrenamientos diarios te hacen un poco distraer de ese pensar diario", dijo.



​Si bien los 'Rayados del Valle' no han tenido un buenos resultado en la LigaPro, Pellerano manifestó que "los más jóvenes sin duda pueden llegar a ser los más propensos a tener la cabeza en el 9 de noviembre". El último partido que le queda a esta etapa del torneo local lo toman como "una preparación importante pare ese partido definitorio".



​Si bien Independiente del Valle está quinto el la tabla de posiciones, Pellerano no descarta que son también partidos importantes los de LigaPro y que también reflejan cómo se va a jugar esa final.



Pellerano jugó en el 'sabalero' en el 2010. "No he hablado mucho de Colón de esa época", confesó.



El equipo rival de Independiente le lleva "gratos recuerdos". Cuando estuvo vistió la camiseta de Colón, nació su hija mayor. "No tuve tanto tiempo en el club para tener un sentido de pertenencia", expresó.



Sobre Independiente del Valle, Cristian detalló que "es un club que a mi edad (35 años) le dio la posibilidad de seguir jugando" Luego de tener un paso por México y lo descartaron de algunos clubes.



​Sobre el proyecto que apunta el equipo de Sangolquí con las formativas, Pellerano puntualizó que "en Ecuador en ese aspecto (Independiente) le saca muchísima ventaja al resto de los equipos".



El mediocampista tiene la intención de darle su primer título al equipo y "ser parte de la historia del club", con apenas 10 años de existencia de Independiente del Valle. Además, explicó que " ganarla sería algo glorioso no solo a lo nivel personal sino al grupal".



​"¿Cómo te imaginas el 9 de noviembre en la noche?", se le preguntó al mediocampista. "Festejando, levantando la Copa, tratando de poner la 'estrellita' en el escudo de Independiente", respondió.