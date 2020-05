Pedro Pablo Velasco: 'Quisiera hacer un gol de chilena y que Barcelona gane en Casa Blanca'

LEA TAMBIÉN

Pedro Pablo Velasco, futbolista de Barcelona SC, confesó que uno de sus deseos es realizar un gol de 'chilena' en el estadio Rodrigo Paz Delgado y que el cuadro 'canario' termine con el invicto de Liga Deportiva Universitaria, vigente desde la inauguración del escenario en 1997.

En diálogo con el periodista Roberto Bonafont, el lateral esmeraldeño aseguró que el invicto de los 'albos' no tiene que ver con la parte psicológica. "Creo que es parte del destino del fútbol. En el pasado tuvimos muchas opciones de ganar, hicimos buenos partidos. Estuvimos a un paso, pero creo que es el destino".



"Mi anhelo es marcar un gol de chilena y ganar en Casa Blanca", mencionó el jugador 'torero', quien destacó que otro de sus sueños era anotar un gol en un 'Clásico del Astillero', algo que cumplió el 15 de mayo del 2016 en la goleada del 'Ídolo' por 5-0 ante Emelec.



Sobre su deseo de jugar en la Selección ecuatoriana y la posibilidad de disputar un lugar en las convocatorias, con Pedro Pablo Perlaza, jugador de Liga de Quito, Velasco explicó que no descarta su objetivo de jugar una Copa del Mundo y que, en su opinión, "es mejor" que el lateral 'albo'.



"Con él (Perlaza) tenemos características similares, pero yo me considero mejor. Siempre tengo en mente que debo ser mejor que los demás", aseveró el exjugador de Deportivo Quito.



En 2013, Barcelona adquirió sus derechos deportivos y se convirtió en una pieza importante para el estratega Guillermo Almada en el campeonato que consiguió en 2016. "Me ayudó mucho a crecer en mi carrera. Siempre estaba atento para corregir mis errores", explicó el futbolista.



Velasco resaltó el apoyo del capitán Matías Oyola, uno de los jugadores históricos del actual plantel. "Lo admiro mucho porque tiene muchos años en la institución y siempre te da un consejo cuando estás haciendo mal las cosas", finalizó.