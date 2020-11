Esteban Paz calificó de hipócrita a Aquiles Álvarez, de Barcelona SC

Esteban Paz calificó de hipócrita y payaso a Aquiles Álvarez, vicepresidente deportivo de Barcelona, quien cuestionó a los arbitrajes por las expulsiones en los juegos de LDU.

Álvarez, a través de su cuenta de Twitter, escribió el 18 de noviembre que, en los últimos tres partidos de un equipo que es puntero y huele a campeón sus rivales han tenido expulsado. Entonces, LDU marchaba en la punta del torneo.



Paz, presidente de la Comisión Ejecutiva de LDU, le respondió al directivo en una entrevista realizada en Radio La Red (102.1 FM). "No le voy a permitir a nadie que intente mancharla abriendo la bocota o diciendo cualquier cosa por Twitter”.



Según Paz, Álvarez es el mismo dirigente "que llamó a pedir disculpas para que no sigamos el proceso de sanción por su entrenador, el mismo que buscó sancionar a Repetto y que hoy tiene una retórica mucho más agresiva". Añadió: "Hay una definición muy grande para quien actúa así: hipocresía”.



En la entrevista, el directivo de los azucenas, también reveló que él y otros 14 directivos del fútbol ecuatoriano mantuvieron una reunión con Carlos Manzur, presidente de la Comisión de Arbitraje, quien dijo tener presiones de "ciertos dirigentes, especialmente de Guayaquil".



‘Lo peor de todo es que son mis amigos los que me llaman a presionar para que ponga a un árbitro o que no le pite tal’, nos decía Manzur; y uno de los que llamaba a presionar es el mismo personaje hipócrita que trata de menospreciar al fútbol ecuatoriano y de ensuciarlo”, expresó Paz.





Concluyó con otro calificativo en contra de Manzur. "Somos tan pendejos que supuestamente hemos pagado el árbitro del partido contra Emelec y terminamos perdiéndolo. Que de paso, muy bien ganado por parte de Emelec, con una expulsión injusta de su jugador y muy justa del nuestro. Somos unos serranos bobos, pagamos al árbitro para perder. Este señor es un payaso”.

