Walter Ayoví y Enner Valencia están  considerados en el once ideal elegido por hinchas del Pachuca de México

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los ecuatorianos Walter Ayoví y Enner Valencia dejaron su huella en el fútbol mexicano. Aquello se ve reflejado en el cariño y reconocimiento que reciben por parte de los aficionados. En esta ocasión, ambos fueron considerados por los hinchas del Pachuca en su equipo ideal, según el desafío que el equipo de la Liga MX planteó en sus redes sociales.

Los ‘Tuzos’ retaron a sus aficionados a elaborar su equipo ideal. Sin embargo, este tenía una complicación: no repetir la nacionalidad de los jugadores seleccionados. Por ello, ambos ecuatorianos no pudieron compartir alineación



“Los vamos a poner a pensar con este reto: ¿Puedes armar un once ‘Tuzo’ sin repetir ninguna nacionalidad?”, publicó el club desde su cuenta oficial en Twitter.

Varios aficionados incluyeron en sus nóminas a jugadores históricos que levantaron trofeos con la camiseta del Pachuca. Es el caso del portero colombiano Miguel Calero, el venezolano Juan Anrango y el argentino Christian Giménez.



Walter Ayoví y Enner Valencia también fueron considerados a pesar de que no pudieron ganar la única final que disputaron con el club. Ambos coincidieron en Pachuca en el Torneo Clausura del 2014.



En aquel año, Ayoví cumplía se segundo semestre en el equipo, luego de cuatro años en el Monterrey. Valencia, por su parte, llegaba de ser campeón con Emelec. Con ambos legionarios en buen nivel, Pachuca clasificó a la Liguilla final y disputó la definición del campeonato contra el León. Luego de una serie dramática, los ‘Tuzos’ perdieron el título ante el equipo ‘Esmeralda’ por un global de 3-4.

Walter Ayoví en una concentración de la Selección de Ecuador en Quito. Foto: Archivo / EL COMERCIO



Ese sería el único semestre de ‘Superman’ con la camiseta del Pachuca. Sus 12 goles en el Clausura y un buen Mundial con Ecuador, donde anotó tres tantos, lo catapultaron al West Ham de la Premier League. En Inglaterra también jugó en el Everton. En el 2017 volvió a México para unirse a las filas del Tigres, su actual club.



Ayoví por su parte permaneció con los ‘Tuzos’ hasta mediados del 2015. Pasó por Dorados de Sinaloa, Monterrey y volvió a Dorados, su último club en México. En Ecuador se retiró en el 2019 con la camiseta del Guayaquil City