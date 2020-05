Pablo Repetto confesó que sí le daría una nueva oportunidad a José Angulo

LEA TAMBIÉN

Pablo Repetto, entrenador de Liga de Quito, confesó cómo es su día a día en esta época de aislamiento. Combina sus actividades profesionales con las familiares. Sale poco de su casa par no poner en riesgo a su esposa e hijos. Eso sí, en este momento le dedica más tiempo a sus pupilos, a través de la plataforma digital Zoom, por donde ve como se ponen en forma.

"En Liga de Quito estamos trabajando a través del Zoom. También estamos manteniendo una rutina que para todos es saludable en estos momentos", dijo Repetto, en una entrevista con Mundo Deportivo, de la emisora Cobertura Plus.



El estratega uruguayo se mostró ilusionado por la forma en la que sus pupilos están encarando la situación. Aseguró que cumplen todas las disposiciones.



"Vemos un plantel que está cumpliendo a raja tabla con todas las disposiciones", dijo el estratega.



A pesar de que la LigaPro está elaborando un plan y protocolos de sanidad y salud para reanudar las actividades deportivas, Repetto asegura que sin conocer la fecha exacta, aún no puede planificar el trabajo en campo.



"Hasta que no se defina, no podremos planificar como sean los regresos a los entrenamientos. No creo que sea hoy oportuno una reunión de planificación a futuro. Ya pensaremos en eso a debido tiempo", dijo.



Repetto quiere que el torneo se reanuda con el mismo formato. Hace unos días se especuló sobre la forma en la que se iba a jugar el certamen. Un torneo dividido en grupos y de forma regional.



"Si no hay riesgos de salud para nadie,, yo me encaminó para reiniciar el torneo como iniciamos y jugar de la misma manera (todos contra todos)", aclara.



Sobre los jugadores lesionados, aseguró que Christian Cruz ya está recuperado y se entrena igual ue el resto del equipo, mientras que Jhojan Julio aún tiene que realizar trabajos específicos de fisioterapia.



"En el caso de" Chavo" Cruz está entrenando a la par de sus compañeros. En el caso de Jhojan Julio está haciendo trabajos diferenciados y continúa en su proceso de recuperación", dijo.

El uruguayo aseguró que a futuro le gustaría contar con José Angulo, quien entre mayo y junio cumple su sanción. Dijo que es un jugador que lo conoce, pero que actualmente tiene dos buenos delanteros.

"Sin duda José Angulo es un jugador que conocemos muy bien. Es un jugador que tiene 25 años y tiene su carrera por adelante. Lo que le pasó (dio positivo en un control antidoping) debe servirle como aprendizaje", afirmó.

Recordó que cuando estuvo en Independiente del Valle trajo al país a futbolistas que conocía y que siempre le rindieron. Cuando fue a Olimpia hizo lo mismo. Igual lo hizo en Liga. Por eso, si llegar haber una posibilidad, el 'Tin' Angulo no estaría descartado. Por ahora no está entre sus planes.