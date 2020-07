Pablo Repetto confirmó que aún no  renueva su contrato con Liga de Quito

LEA TAMBIÉN

Pablo Repetto confirmó que sí desea continuar en Liga de Quito, pero que aún no firma la extensión del contrato con la directiva azucena. Así lo indicó este miércoles 1 de julio del 2020, a través de una entrevista con la radio Cobertura Plus, de Quito.

"No he firmado. Hemos tenido charlas hablando del futuro, del interés de ellos y mío, del tiempo del contrato de un año más, pero no hemos firmado aún no porque todavía no hay un acuerdo en la parte económica", expresó el estratega uruguayo.



En días anteriores, Esteban Paz, principal directivo de la 'U', dijo que buscarán justamente mantener el vínculo con Repetto por una temporada más, pero que se puede extender por un año más, de acuerdo a los resultados deportivos.



"Debemos ponernos de acuerdo en alguna otra cosa. Pero siempre hay un interés de ambas partes. Hay una buena relación con los jugadores y eso es lo que a uno le motiva de cara a un proyecto que pueda ser exitoso (...) Tampoco hay ese desgaste de que ya hace tres años que estamos en el club... y eso nos motiva para un año más", agregó el DT uruguayo.



"Hemos llegado a un acuerdo en el tiempo, pero más de ahí no, porque no estamos en un momento oportuno", concluyó el estratega que hizo a Liga campeón de la Copa Ecuador 2019 y la Supercopa Ecuador 2020.