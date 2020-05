La crisis económica genera preocupación en la directiva del Olmedo por la reanudación de la LigaPro

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En el Centro Deportivo Olmedo existe preocupación por el reinicio del campeonato debido a los problemas económicos que atraviesa la institución. Los gastos de movilización y logística, sumado a los valores que debe cubrir para cumplir el protocolo sanitario inquietan a la directiva.

Mayra Argüello, presidenta del club riobambeño, reconoció que la institución atraviesa por un complicado momento económico que derivó que aún se mantengan pagos pendientes por los salarios de los jugadores. Mencionó que al igual que otros clubes ecuatorianos, aún no reciben los montos correspondientes a los derechos de TV del mes de mayo.



“La preocupación nuestra pasa por lo económico. Estamos terminando el mes de mayo y aún no le hemos podido cumplir a la plantilla. Todos los clubes al momento estamos impagos por los derechos de TV”, comentó en Radio Cobertura Plus.

La dirigente añadió que las complicaciones que atraviesa la institución crecerán cuando se reanude el torneo, independiente del formato que el Consejo de Presidentes decida en la próxima reunión pactada para el 22 de junio.



“Para Olmedo con el Plan A (se mantiene formato, todos contra todos) y con Plan B (torneos regionales) va a ser el equipo más sacrificado porque se encuentra en el centro del país”. mencionó la directiva. Sostuvo que adicional a los gastos de logística y movilización, los riobambeños deben pensar también en cómo cubrir los gastos que implica el cumplimiento del protocolo sanitario.

Reveló que lograron un acuerdo con varios jugadores de la plantilla para reducir sus salarios, y que continuará dialogando con aquellos que de momento decidieron no aceptar la reducción. “Son alrededor de 7 y 8 jugadores que no aceptaron. A algunos les voy a llamar en un momento para seguir conversando”.



Consultada sobre el caso del volante argentino Facundo Affranchino, quién denunció a mediados de abril que la directiva de Olmedo no respetó el contrato firmado en un inicio y, además, que se negó a inscribirlo si este no aceptaba reducir su salario a la mitad. El jugador agregó que, durante su estancia en el país, no recibió ni un solo pago.

Luego de regresar a su país natal en un vuelo humanitario, el argentino aseguró que iniciaría acciones legales en contra del ‘Ciclón’. Sobre el hecho, Argüello dijo que el caso está en manos del abogado de la institución, José Gallegos.



Además, explicó los motivos por los cuales el futbolista no pudo ser inscrito con el resto del plantel y que derivaron en su salida. “Él no aguantó la presión de estar en un club que representa a toda una provincia. No podía ser inscrito porque no vino bajo las reglas ni el reglamento”, sentenció.