Norberto Araujo: 'En Liga de Quito nadie me dijo gracias Beto'

El exfutbolista Norberto Araujo aclaró los detalles que produjeron su salida de Liga de Quito. El 'Beto', múltiple campeón con la 'U', afirmó que su salida de la institución fue dolorosa porque no recibió ningún mensaje de agradecimiento por parte de los dirigentes.

“Me fui dolido de Liga. Ningún dirigente llamó a decirme "Gracias Beto", o algo por el estilo. Sin embargo, siempre seré agradecido con Don Rodrigo Paz, que fue una persona espectacular conmigo”, mencionó el argentino-ecuatoriano en una entrevista con La Radio Redonda de Quito.



Araujo salió del equipo 'albo' en diciembre del 2017, luego de una temporada irregular al mando del entrenador Pablo Repetto, quien le dijo que no contaría con él para el 2018. "Mi salida fue extraña. Cuando Pablo (Repetto) llegó, me dijo que iba a jugar conmigo y (Horacio) Salaberry, y luego no tuve oportunidad".



Debido a su escasa participación, los rumores de una discusión con el estratega uruguayo tomaron fuerza. El exseleccionado ecuatoriano desmintió un conflicto, pero aseguró que existe la posibilidad de que Repetto lo dejara al margen luego de una conversación que tuvieron antes del encuentro ante Bolívar por la Copa Sudamericana 2017.



"Cuando (Luis) Cangá marco el gol desde 40 metros contra Defensor en Uruguay (Sudamericana 2017), Pablo (Repetto) me pidió que sea titular en el siguiente partido en Bolivia. Yo le dije que con gusto, pero que Cangá venía haciendo buenos partidos. Vi por él y no por mí. Entonces creyó que no quería jugar y después ya no tuve chances", contó el excapitán de la 'U'.



Al terminar la temporada, el DT uruguayo le reveló que tenía en mente renovar el plantel. "Me dijo que iba a cambiar todo y traer gente joven. Él creyó que por inaugurar mi escuela de fútbol iba a retirarme. La verdad es que yo quería jugar un año más”, explicó.

En octubre del 2017, Araujo inauguró su academia de fútbol, enfocada en niños de entre cuatro y 14 años, donde es uno de los entrenadores. "Mi idea es dirigir pronto un equipo de primera, y por ello me estoy preparando con las divisiones formativas", aseveró el 'Beto', quien forma parte de las divisiones formativas de Liga, el pasado 10 de marzo.



"Sin desmerecer el trabajo que se venía haciendo, creo que no estaban haciéndose las cosas al nivel del club. No había un proyecto estructurado, hoy veo avances importantes. Un medio publicó una nota señalando que tengo un sueldo alto y quiero desmentirlo. Mi intención es aprender", aclaró el exfutbolista.



Por último, reveló que Enrique Vera y Damián Manso establecieron contacto con él, para organizar un partido de despedida. "Siempre estaré agradecido con esta institución que me lo dio todo en la vida. Son cosas que toman tiempo”, concluyó.