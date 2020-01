El mediocampista Nicolás Dávila es ingeniero, administrador y jugador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En el primer día de pretemporada de El Nacional, Pedro Quiñónez se acercó a Nicolás Dávila para saludarlo. Le preguntó cómo se llamaba y de inmediato lo recordó de la plantilla del América.

Dávila, de 23 años, tiene poco recorrido. Apenas ha jugado 19 partidos en la Serie A y pugna por ganarse un nombre en el fútbol de élite. Con el América fue clave en el ascenso del 2018. El año pasado, con los ‘Cebollitas’ se consolidó como titular en el último semestre. Esto le valió para ser tomado en cuenta por la dirigencia de los criollos.



“Vengo con mucha ilusión a El Nacional. Quiero seguir sumando experiencia para crecer como profesional”, aseguró Dávila, quien en el cuadro criollo compartirá cancha con viejos conocidos.



A Hólger Matamoros, Luis Congo y Henry Quiñónez los conoce de cuando actuaba en Liga de Quito. Aseguró que eso le da más confianza y tranquilidad para adaptarse a sus nuevos compañeros en el cuadro militar.



“A Congo lo conozco de Liga. También jugó conmigo en el América. Con Matamoros tengo una linda experiencia. Me tocó reemplazarlo en una concentración de Liga en el 2015, cuando se lesionó”.



Ahora, con los criollos tiene la ilusión de jugar Copa Sudamericana. Sería la primera vez que tenga minutos en un torneo internacional.



Con los albos no tuvo chances. Era suplente en el Campeonato Nacional y en las Copas no era tomado en cuenta.



Pasó al América en pos de minutos. Fue vicecampeón de la Serie B y también sufrió un descenso. Contó que esas dos experiencias le marcaron y curtieron su piel de jugador.



Además de futbolista, Dávila tiene estudios académicos. El año pasado se graduó de ingeniero de Negocios Internacionales en la Universidad Internacional del Ecuador. También ostenta una licenciatura en Administración de Empresas, otorgado por la Universidad San Francisco de Quito.



“A mi corta edad quería demostrarles a los jugadores jóvenes que se puede estudiar y practicar deporte a nivel competitivo”, asegura.



El 2019 fue complejo. Le tocó combinar los estudios con los entrenamientos hasta conseguir la titulación. Contó con alivio que ahora tiene más tiempo para dedicarse únicamente al fútbol.



“Entre los estudios y los entrenamientos tuve que hacer muchos sacrificios. Ahora que terminé la etapa académica, puedo concentrarme a esta profesión”.



Dávila fue de los primeros fichajes que concretó El Nacional. Se entrenó con el equipo que dirige el colombiano Eduardo Lara a finales del año pasado. La dirigencia y el cuerpo técnico confió en él.

Con la casaca roja jugará LigaPro, Copa Ecuador y la Sudamericana ante Fénix de Uruguay. Debutar internacionalmente es su gran meta.