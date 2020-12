La NBA multa a Irving y Nets con USD 25 000 por no atender a periodistas

Los desplantes dados por el base Kyrie Irving a los periodistas en el comienzo de los entrenamientos con los Nets de Brooklyn le costaron la multa de USD 25 000 que le fue impuesta por la NBA.

También los Nets recibieron la misma multa al no hacer cumplir al jugador las reglas de medios de comunicación que están establecidas por la liga.



"Las multas resultan de la negativa de Irving en varias ocasiones esta semana de participar en la disponibilidad de los medios del equipo", anunció la NBA en el comunicado oficial que ofreció este jueves.



La NBA requiere que los jugadores saludables estén disponibles para los periodistas antes o después de los partidos y entrenamientos.



Por lo general, la liga también tiene equipos reservados un día al comienzo del campo de entrenamiento para cada jugador en la lista, así como para el gerente general y el entrenador, para hablar con los reporteros.



Este año, los protocolos de coronavirus de la liga limitan la cantidad de jugadores permitidos en las instalaciones en un momento dado, y los equipos han estado poniendo a disposición un número de jugadores cada día.



Irving ha rechazado numerosas solicitudes para hablar con los periodistas y su primera comunicación la hizo a través de un comunicado ofrecido por el equipo, desde que el pasado 1 de diciembre los Nets comenzaron los entrenamientos.



El pasado viernes, el base All-Star, emitió un breve comunicado en lugar de realizar una tradicional conferencia de prensa, que descartó por completo.



"En lugar de hablar con los medios hoy, estoy emitiendo esta declaración para asegurar que mi mensaje se transmita correctamente", dijo la declaración de Irving, en parte. "Estoy comprometido a llegar al trabajo todos los días, listo para divertirme, competir, actuar y ganar campeonatos junto a mis compañeros de equipo y colegas de la organización Nets".



Esa declaración no cumplió con los requisitos de los medios de la liga y la NBA también ha advertido a Irving y a los Nets, que la actitud del jugador debe cambiar radicalmente si no quieren tener consecuencias mucho más graves de cara al futuro, cuando mañana, viernes, den comienzo los partidos de pretemporada.



Irving, de 28 años, se unió a los Nets en 2019 con un contrato de cuatro años y 141 millones de dólares. La multa de USD 25 000 dólares equivale a menos del 1% del salario anual de Irving.



Para que un jugador presente una queja, la NBA tendría que multar al jugador con más de USD 50 000, de acuerdo a lo que está establecido en el convenio colectivo.



Los Nets tienen programado jugar su primer partido de pretemporada el domingo cuando se enfrenten a los Wizards de Washington, donde podría hacer su debut el base estrella Russell Westbrook.