James Harden con 40 puntos alivió la crisis de los Houston Rockets

El escolta estrella James Harden recuperó su mejor inspiración encestadora y aportó 40 puntos que ayudaron a los Houston Rockets a vencer por 115-103 a los Indiana Pacers y a romper la racha de dos derrotas consecutivas.

Harden, que anotó 8 triples de 18 intentos, y 14 de 15 desde la línea de personal, también repartió nueve asistencias y capturó siete rebotes defensivos, que lo dejaron como el jugador más completo de los Rockets (5-7).



El base Chris Paul también se reencontró con su mejor juego ofensivo y logró 26 puntos, además de repartir cinco asistencias y capturar cinco rebotes. El pívot suizo Clint Capela surgió como el más eficaz en la ofensiva de los Rockets al aportar 18 puntos tras anotar 8 de 9 tiros de campo, y 2 de 5 desde la línea de personal. Mientras que el alero PJ Tucker llegó a los 12 puntos y completó la lista de los cuatro jugadores de los Rockets que obtuvieron números de dos dígitos.



Los Rockets, que habían perdido los últimos dos partidos de una gira de cinco encuentros, cayeron en sus primeros cuatro como locales. El equipo de Houston estaba al frente por 10 puntos a unos cuatro minutos del final tras cinco tantos seguidos que consiguieron los Pacers.



Pero Harden concretó dos tiros de personal que ampliaron la ventaja de los Rockets para aguantar sin problemas la última reacción de los Pacers, que se colocaron a ocho por debajo en el marcador después que el base Cory Joseph anotó a falta de 90 segundos para el final.

La reacción de los Rockets esta vez fue de parte de Paul, quien con una penetración y bandeja dejó sentenciado el marcador final y el partido. El escolta Victor Oladipo con 22 unidades puntos lideró el ataque de los Pacers (8-6), que han perdido tres de sus últimos cuatro partidos. El alero croata Bojan Bogdanovic logró 20 puntos con seis asistencias y seis rebotes, que lo dejaron como segundo máximo encestador de los Pacers.



Mientras que el ala-pívot lituano Domantas Sabonis volvió a ser el sexto jugador de los Pacers al aportar 11 tantos y seis rebotes. El triunfo de los Rockets se presenta luego de un decepcionante inicio de campaña y diversos informes periodísticos y rumores en torno a la continuidad del alero estrella Carmelo Anthony, quien está en su primer año con Houston.



Anthony se ausentó por segundo encuentro consecutivo con una enfermedad no revelada, un día después de que el New York Times informó que sería dado de baja en los próximos días. Sin embargo, el gerente general de los Rockets, Daryl Morey, antes del partido, dijo que la información ofrecida por el New York Times era “imprecisa” y que señalar a Anthony como el culpable del mal

comienzo que había tenido el equipo era “injusto”.



Los Rockets, que llegaron al partido cerca del fondo de la liga en porcentaje de triples con apenas el 32 por ciento de acierto, concretaron el 43 % de sus intentos de triple y consiguieron 20, su mejor marca de la temporada. Harden aportó ocho triples y Paul cinco, que fueron decisivos.