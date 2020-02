LeBron James y Giannis Antetokounmpo escogieron jugadores para el Partido de las Estrellas de la NBA

LEA TAMBIÉN

Los capitanes de los equipos de la Conferencia Oeste, el alero LeBron James, y del Este, el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo, no generaron ninguna sorpresa durante el proceso de selección de sus respectivos quintetos titulares para la 69 edición del Partido de las Estrellas al mantener en cada uno de ellos a los elegidos por votación popular.

Lo anterior significó que no hubo ningún cambio al quedarse todos en la conferencia en la que compiten con sus respectivos equipos.



James, la superestrella de Los Angeles Lakers, que ganó el derecho a seleccionar primero, se decidió por su compañero de equipo, el ala-pívot Anthony Davis, luego como número tres prefirió al alero Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), aseguró con el cinco al base esloveno Luka Doncic (Dallas Mavericks) y séptimo lo utilizó con el escolt James Harden (Houston Rockets).



Mientras que Antetokounmpo, actual Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, con la segunda selección prefirió a otro hombre alto, el pívot camerunés Joel Embiid, de los Sixers de Filadelfia.



Seguido por el ala-pívot camerunés, Pascal Siakam, de los Toronto Raptors, mientras que los bases Kemba Walker (Boston Celtics) y Trae Young, de los Atlanta Hawks, completaron el quinto titular de Antetokounmpo, quien eligió primero de la lista de reservas.

Eso le permitió escoger a su compañero de equipo el alero Khris Middleton, luego se fue con el pívot Bam Adebayo (Miami Heat), y en la tercera elección de los reservas para su equipo logró al pívot francés Rudy Gobert (Utah Jazz), seguido por el escolta Jimmy Butler (Miami), el base Kyle Lowry (Toronto), el ala-pívot Brandon Ingram (New Orleans Pelicans) y el escolta Donovan Mitchell (Utah).



De esta manera sólo tres jugadores reservas del Oeste entraron a formar parte del equipo de Antetokoumpo.



Mientras que James hizo lo propio con los reservas de su equipo al quedarse con cuatro de los siete que fueron elegidos por los entrenadores de la Conferencia Oeste.



La estrella de los Lakers eligió como su primer reserva al base Damian Lillard, de los Portland Trail Blazers, luego se fue con el primer jugador de la Conferencia Este que llegaba a su equipo, el base australiano Ben Simmons, de los Sixers de Filadelfia.

Otro jugador extranjero, el pívot serbio Nikola Jokic, de los Denver Nuggets, fue el tercer reserva seleccionado por James, que volvió a buscar a un jugador del Este al quedarse con el alero Jayson Tatum (Boston Celtics), mientras que también prefirió a los bases del Oeste, Chris Paul (Oklahoma City) y Russell Westbrook (Houston Rockets), para cerrar con el ala-pívot lituano Domantas Sabonis (Indiana Pacers).



A diferencia del año pasado, cuando James y Antetokounmpo hicieron un intercambio, esta vez ambos jugadores dijeron que estaban contentos con sus listas, y no mencionaron la idea de hacer algún cambio.



“Al final del día, no te puedes equivocar”, comentó Antetokounmpo. “Todos son excepcionales jugadores, todos grandes, y espero que podamos divertirnos durante el fin de semana”.



Antes de que comenzara el sorteo, James y Antetokounmpo anunciaron las organizaciones benéficas con sede en Chicago que sus respectivos equipos apoyarán en el Juego de las Estrellas, con James eligiendo a Chicago Scholars y Antetokounmpo a After School Matters.

Giannis Antetokounmpo (der.), de los Milwaukee Bucks, ante la marca de Kawhi Leonard de los Toronto Raptors, el 21 de mayo en un partido de la NBA. Foto: AFP

Como homenaje a honrar la memoria del exescolta superestrella de Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, fallecido en accidente de helicóptero junto a su hija de 13 años, Gianna, y otras siete personas más que iban a bordo de la nave siniestrada, el Equipo de Antetokounmpo utilizara el No. 24, y el Equipo LeBron el No. 2.



La NBA también anunció cambios importantes en el formato All-Star de este año, convirtiendo cada periodo en un mini-partido benéfico antes de un último cuarto no cronometrado con una puntuación definida que decidirá qué equipo gana.



Las puntuaciones se reiniciarán de nuevo a 0-0 al comienzo del segundo y tercer periodo, luego se restablecerán para comenzar el cuarto periodo.



El equipo que gane el Partido de las Estrellas será el primero en alcanzar la puntuación establecida, determinada por todos los puntos que el equipo anotó en los primeros tres cuartos combinados, más 24, en un homenaje a la camiseta que Bryant usó para la última década de su carrera en la NBA.