El Nacional no podrá inscribir a nuevos jugadores para la temporada 2021

El castigo es duro. La LigaPro informó al Club Deportivo El Nacional la prohibición para inscribir jugadores durante la temporada 2021, en su participación en la Serie B del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.

A través de un comunicado, el organismo detalló las razones de la dura sanción al equipo militar, que descendió de la Serie A en el 2020, agobiado por los problemas económicos.

La LigaPro aplicó el régimen del Control Económico. Explicó que El Nacional no le entregó los documentos de los contratos de imagen de los futbolistas, suscritos entre diciembre del 2019 y enero del 2020, como parte del primer periodo de inscripciones del 2021.

Con ello, argumentó que El Nacional ha generado "un exceso no autorizado al límite" del costo de la plantilla.



En la carta, que se entregó a la directiva del club, se especifica que esta sanción solo incumbe a deportistas que lleguen de otros equipos o como agentes libres. Con ello, pueden habilitar a deportistas de las formativas y de las reservas.



El Nacional, a través de sus redes sociales, ha anunciado varias contrataciones. Lucía Vallecilla, presidenta del club, aún no se ha pronunciado respecto de la sanción,