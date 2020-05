En El Nacional esperan retomar los entrenamientos para dialogar sobre los salarios, según Johan Padilla

LEA TAMBIÉN

En El Nacional todavía no existe un acuerdo entre la directiva y la plantilla de jugadores sobre una posible reducción salarial. Así lo afirmó el golero de los puros criollos, Johan Padilla, quien agregó que, al ser un tema delicado, esperan dialogar cuando reinicien los entrenamientos.

Johan Padilla es una de las figuras de El Nacional y de la LigaPro. Fue titular en el plantel en el inició temporada en el torneo local y en la serie frente al Fénix de Uruguay, por la primera fase de la Copa Sudamericana.



Además, formó parte de la nómina de convocados a la Selección para los amistosos entre septiembre y noviembre del 2019, cuando Jorge Célico asumió como entrenador interino. Su regularidad lo perfilan como candidato para formar parte del próximo proceso eliminatorio.

El esmeraldeño conversó con los micrófonos de Radio Cobertura Plus (104.1). Ahí conversó sobre la posible reducción salarial en el conjunto militar.



Durante el aislamiento por la pandemia del covid-19, Padilla permanece en compañía de su familia en Esmeraldas. A diario se conecta a las sesiones de entrenamientos con sus compañeros vía Zoom.



Admitió que entrenarse en casa no es fácil, y menos para los goleros. “A nosotros los arqueros nos ha costado un poco el tema de la para y los entrenamientos. A mí en lo personal me ha ayudado mi novia a entrenar”.



Formado en las inferiores de Independiente del Valle, ahí pudo compartir los entrenamientos y aprender del paraguayo Librado Azcona, de quien dijo ‘jugaba hasta con costillas rotas’.

A pesar de la experiencia que obtuvo de la mano del guaraní, de IDV no guarda un buen recuerdo. Es más, existe resentimiento por parte del jugador hasta el punto de negar un posible regreso.



“Hay un resentimiento con un equipo y no jugaría ni volvería a Independiente. Cuando quise ir a Aucas ellos no querían darme el pase. Mi papá y mi tío fueron a Quito a pedir el pase”, comentó el atacante.



Del otro lado de la orilla se encuentra el Club Sport Emelec. En reiteradas ocasiones Padilla manifestó su fascinación por la hinchada eléctrica, a la que considera ‘complaciente y tranquila’. “Me gustaría jugar en Emelec”, aseguró el golero, pero recalcando que su prioridad es jugar en el extranjero.

“Las opciones que tengo para poder salir al exterior aún siguen existiendo. Esperemos que se puedan dar porque esa es mi aspiración”.



De momento está a la espera de retomar los entrenamientos en el complejo de Tumbaco. Consultado sobre una posible reducción de salarios a la plantilla, sostuvo que de momento no existe ningún acuerdo con la directiva, porque al ser un tema delicado no pueden abordarlo vía telefónica.



"Aún no hemos llegado a un acuerdo, nada está firmado. Queremos regresar a los entrenamientos y hablar personalmente con la presidenta (Lucía Valecilla) para llegar a un acuerdo que le favorezca al club y a nosotros los jugadores”, concluyó.