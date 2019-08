Club El Nacional le devolvió la alegría al jugador ‘rebelde’ del fútbol

LEA TAMBIÉN

Salir de El Nacional a finales del 2017 tuvo repercusión para Jonathan Borja. La relación con la dirigencia del cuadro criollo de entonces se deterioró. Hubo cruce de palabras que terminaron en una sanción a inicios del 2019, cuando el mediocampista imbabureño regresó al plantel después de jugar poco en Liga de Quito y ser campeón nacional.

Borja pasó tres semanas entrenándose y jugando con la Reserva por decisiones administrativas. Así lo confirmó el DT Marcelo Zuleta en su momento. En los primeros cotejos fue una baja sensible, porque estaba en los planes para el inicio de la temporada.



“Mi relación con la anterior dirigencia no fue buena. Me hicieron mucho daño. Por ellos me tocó salir de El Nacional. Además, dejó secuelas en lo institucional. Ahora hay estabilidad. Económicamente estamos tranquilos y concentrados únicamente en jugar al fútbol”, dijo Borja.



Zuleta apenas pudo contar con él en la tercera fecha. Desde entonces, el mediocampista de 25 años no ha soltado el puesto. Incluso es el segundo capitán del equipo. En lo que va del torneo ha marcado nueve tantos, la misma cantidad que hizo en la campaña del 2017, antes de irse a LDU.



“La principal razón por la que estoy teniendo este rendimiento es porque soy feliz. Recuperé la alegría de jugar al fútbol, y al hacerlo me siento bien. El año pasado no tuve muchos minutos y oportunidades de jugar, ahora tengo que aprovechar las que se me están presentando”, asegura el segundo capitán del ‘Bitri’.



En la ‘U’ estuvo en cancha en 25 ocasiones, pero solo tres veces fue titular. Acumuló 588 minutos, la mitad de lo que tiene ahora en su segundo ciclo en el cuadro criollo. Ahora, él y sus compañeros están enfocados en que el ‘Bitri’ vuelva a ser protagonista.



“Fue difícil para mí asimilar que era suplente. Llegaba a Liga siendo uno de los mejores del 2017. Pero me encontré con otra realidad. En Liga no tuve continuidad que sí me brindaba El Nacional. Perdí la confianza”, asegura.



El equipo es octavo y está en zona de clasificación a los ‘playoffs’. Esta tarde (13:00) frente al Olmedo, buscarán aumentar la racha invicta. Llevan ocho cotejos sin conocer una derrota y esto tiene motivado al plantel militar.



La ‘Zika’, como conocen al volante creativo, ha sido clave en esta racha. Tiene dos dobletes seguidos (ante Deportivo Cuenca y Mushuc Runa) y asegura que está en su mejor momento. La clave fue la confianza que recibió de parte del cuerpo técnico.



“Borja se ha adaptado a nuestra filosofía de juego y ha cambiado su actitud. Es muy importante para el plantel por lo que representa dentro de la cancha”, asegura Zuleta, quien bautizó a su pupilo como el ‘Rebelde del fútbol’.



A inicios del año, Borja se reunió con el cuerpo técnico. Ahí le pidieron que asumiera más responsabilidades frente a sus compañeros y decidieron darle la segunda capitanía.

“Las palabras que me brinda el técnico semana a semana son una motivación para mí. Él sabe cómo motivarme y sacar lo mejor de mí dentro de la cancha”, asegura la ‘Zika’.