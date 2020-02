El Nacional y Deportivo Cuenca esperan contar con todos sus jugadores para la segunda fecha del Campeonato

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los entrenadores Eduardo Lara y Tabaré Silva, de El Nacional y Deportivo Cuenca, respectivamente, esperan contar con sus 11 futbolistas, incluidos los suplentes para los cotejos de la segunda fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.

En la primera fecha, los puros criollos solo contaron con 11 futbolistas y apenas dos suplentes. Mientras que el cuadro azuayo contó con los ‘11’ estelares y apenas cuatro suplentes. Los planteles pueden tener en la banca hasta 12 jugadores, aunque siete pueden entrar a los cotejos.



La LigaPro realizó un control económico a El Nacional y el Cuenca por lo cual ambos planteles no pudieron contar con todos los alternantes en la banca técnica. Eso, aunque la presidenta de El Nacional, Lucía Vallecilla, expresó que su plantel no tuvo a más suplentes porque no llegaron los carnés de todos.

El Nacional se enfrentará el sábado 23 de febrero del 2020 al Mushuc Runa, en el estadio Bellavista de Ambato, a las 13:30. En la primera jornada, superó 2-1 a Liga de Portoviejo, en el estadio Olímpico Atahualpa.



Los azuayos, en cambio, visitarán a Liga de Portoviejo, el 21 de febrero del 2020, en el estadio Reales Tamarindos de Portoviejo. En su estreno, perdieron 2-1 ante los albos y el estratega Tabaré Silva no contó con suficientes jugadores para analizar los cambios del compromiso.