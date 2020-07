El Nacional, América y Birmingham City recuerdan al ‘Chucho’ Benítez al cumplirse siete años de su muerte

🇪🇨 'Chucho' Benitez helped Ecuador reach the knockout phase of the 2006 #WorldCup & scored 24 goals in 58 caps ⚽️



🔙 #OnThisDay in 2013 he tragically passed away, aged 27. Fans of @LaTri, @elnacionalec, @ClubSantos & @ClubAmerica will never forget a striker they adored 💛 pic.twitter.com/TzaQJjp1NU