Mushuc Runa se salvó del descenso con un triunfo sobre el Delfín

Mushuc Runa permanecerá en la Serie A en 2021. El equipo de Tungurahua venció 2-0 al Delfín este sábado 19 de diciembre en el estadio de Echaleche. Luis Romero (61') y Juan Muriel Orlando (68') marcaron los goles que salvaron al 'Ponchito'.

A pesar de una aceptable participación en la primera etapa de la LigaPro, el Mushuc Runa sumó una serie de malas actuaciones y el triunfo frente a los 'cetáceos' acabó con una racha de nueve partidos consecutivos sin ganar.



El equipo indígena sumó 31 puntos en la tabla acumulada y confirmó su salvación. Por su parte Delfín finalizó la LigaPro con una convulsa temporada en la que pasaron por el club cuatro directores técnicos.



A pesar de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2020, el club mantense se quedó en la décima posición con 38 puntos y no tendrá torneo internacional en la próxima temporada.



El primer tiempo en Echaleche fue un partido flojo, con un juego trabado en el mediocampo y pocas posibilidades de gol para ambos clubes.



En la segunda parte, el Delfín fue más insistente durante los primeros minutos, pero Mushuc Runa encontró su fortuna a los 60', cuando el zaguero Jerry León derribó en el área a Juan Muriel Orlando.



El capitán Luis Romero cobró el penal y marcó el primer tanto del 'Ponchito' en un festejo eufórico del DT Ricardo Dillon, quien estuvo a punto de ser despedido por los malos resultados.



Muriel Orlando se convirtió en figura del encuentro al anotar el segundo tanto a los 68, tras culminar una brillante jugada colectiva entre Franco Faría y Glendys Mina.



Con la permanencia asegurada, el Mushuc Runa se planteó como un equipo más defensivo frente a un Delfín, que careció de precisión, toques de pelota y jugadas en la ofensiva.



Los dos descendidos a la Serie B se concretarán este domingo 20 de diciembre con los encuentros: Liga de Portoviejo vs. Aucas y Orense vs. El Nacional.