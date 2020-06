El mundialista Óscar Ruggeri motivó a las categorías menores de Barcelona

LEA TAMBIÉN

Barcelona tuvo un invitado de lujo para motivar a sus entrenadores y jugadores de sus categorías formativas: Óscar Ruggeri. El exfutbolista fue campeón del mundo en 1986 y participó en la charla virtual gracias a su amistad con Carlos Alfaro Moreno, presidente de los canarios.

Con bromas, anécdotas y una que otra mala palabra al calor de la emoción del exseleccionado argentino, motivó a los integrantes del conjunto porteño la tarde de este jueves 18 de junio del 2020.



Ruggeri, quien también jugó en la selección albiceleste con Alfaro Moreno, interactuó y respondió con alegría y toda la predisposición a todas las interrogantes de los integrantes de las categorías menores del equipo. Ellos fueron quienes más quería saber de sus experiencias.



"Les envío un gran saludo a los hinchas de Barcelona, que son enormes, unos grosos. El último trofeo que levantamos con Argentina fue la Copa América (Ecuador 1993) en el estadio Monumental", recordó quien fue defensor central y hoy es entrenador y comentarista de Fox Sports.

"De joven no iba a fiestas con mis amigos. Quería ser un gran jugador de fútbol, ese sacrificio rindió sus frutos. Barcelona es uno de los clubes más grandes y sus chicos deben aprovecharlo", fue uno de los primeros consejos.



Ruggeri recordó cómo fue su debut en el profesionalismo con la camiseta de Boca Juniors. "Siempre deben estar listos para jugar. En Boca se lesionaron tres (defensas) centrales y el DT me dijo que debutaba. Me temblaron las piernas tres días antes de salir a la Bombonera, pero pisé el césped y sabía qué hacer", narró en la charla vía zoom.



"No hay nada más lindo que ser futbolista, más en equipos como Barcelona, con canchas que brillan, profesores y nutricionistas que nosotros no teníamos de chicos. Sean profesionales y jueguen en Primera, nunca olvidarán los cantos de la hinchada", continuó en su emotiva intervención.

Ruggeri también militó en grandes clubes del mundo como el Real Madrid español, el América mexicano, además de Boca y River Plate de su país, entre otros. Jugó con figuras como Diego Maradona, Claudio Caniggia, Nery Pumpido... y conquistó dos títulos de Copa América.



"El profesor (entrenador) es fundamental en el fútbol. Cuando el jugador tiene un problema en casa, al primero que se lo cuenta es al profe, Él es el responsable que los chicos cumplan sus metas, titulares y suplentes", fue otro de los consejos, esta vez dirigido a los entrenadores del club.



Alfaro Moreno interrumpió en determinados momentos para enriquecer la amena charla llenas de anécdotas para que los jugadores y estrategas se motiven de cara al futuro.



Ruggeri también se dio tiempo para, aparte de contestar todas las preguntas, de consultarle a los jóvenes talentos sobre sus gustos y estilos de juego. Los aconsejó individualmente les 'rogó' que lucharan hasta debutar con la camiseta de Barcelona.



La charla duró cerca de dos horas fue la segunda que Barcelona organizó de este tipo. En la primera intervino Ricardo Gareca, otro exseleccionado argentino y actual DT de la selección de Perú.