Louis van Gaal criticó a Messi antes del juego ante Argentina en el Mundial Qatar 2022

Louis Van Gaal (izq.) aseguró que Países Bajos logrará pasar a semifinales de Qatar 2022. Foto: EFE.

Redacción Deportes (D)

Louis van Gaal, DT de Países Bajos, criticó a Lionel Messi, durante una rueda de prensa, antes de enfrentarse a Argentina por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. El juego está previsto para el próximo 9 de diciembre.

En la conferencia de prensa, Van Gaal se refirió a la actualidad de Messi, que suma tres goles en el Mundial de Qatar. Según el entrenador, ya tiene lista la táctica para frenar al argentino y clasificarse para las semifinales del torneo.

“Efectivamente, es el jugador más peligroso, el que crea más ocasiones y las hace él mismo, pero por otro lado no juega mucho cuando el rival tiene la posesión del balón. Ahí también están nuestras posibilidades”, dijo Louis van Gaal.

Esta es una revancha para Van Gaal, que recuerda la semifinal del Mundial de Brasil 2014, cuando la escuadra gaucha los eliminó para luego perder en la final contra el seleccionado alemán.

“Todavía tenemos una factura que pagar. No me gusta recordarlo, porque pensé que ganaríamos y también me cambié por la victoria entonces”, comentó Van Gaal, respecto de los cuartos de final contra Argentina.

El rendimiento de Messi en Qatar

Lionel Messi adelantó que Qatar 2022 será su último Mundial, por tanto, es su última chance para levantar el trofeo de campeón, único que falta en sus vitrinas.

Durante los partidos del Mundial Qatar 2022, el rendimiento de Lionel Messi fue de menos a más. Fue estelar en los cuatro partidos previos y al momento suma tres anotaciones, al igual que el ecuatoriano Énner Valencia.

Países Bajos, por su parte, tuvo un desempeño irregular en la copa. En la fase de grupos dejó dudas, pero en los octavos de final despachó sin atenuantes a Estados Unidos, para estar entre las ocho mejores selecciones.

Visita nuestros portales: