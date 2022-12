Tite se despide de la Selección de Brasil como DT

Tite durante el partido entre Brasil y Croacia en el Mundial de Qatar 2022. Foto: Agencia EFE

Paulo Álvarez (D)

Tite señaló que no continuará al frente de la Selección de Brasil después de la eliminación del Mundial de Qatar 2022. Los cariocas cayeron en cuartos de final ante Croacia.

El cuadro sudamericano abandonó la competición tras ser superado 4-2 en penales por el conjunto de los Balcanes. En el tiempo reglamentario el partido culminó 0-0 y en los tiempos extras, 1-1.

Después del compromiso, Tite habló en rueda de prensa. Allí esclareció su futuro y si seguiría como entrenador de la 'Canairinha'.

"Fue una derrota dolorosa. Estoy en paz conmigo mismo y es el fin de mi ciclo", dijo el entrenador del 'scrathc'.

Antes, el técnico ya se había pronunciado en torno a la situación y la había anticipado. La eliminación con Croacia fue la segunda que sufrió con Brasil en una Copa del Mundo.

En torno al papel de su selección, el DT prefirió no hacer valoraciones. En relación a ello señaló no estar condiciones de llevar a cabo una evaluación. "En un futuro lo haré. No tengo la capacidad después de lo sucedido", sostuvo.

En la edición de Rusia 2018, Tite y su selección tampoco lograron llegar hasta las semifinales. En la instancia previa fueron derrotados por Bélgica.

¿Como le fue a Tite y a Brasil en Qatar?

Antes de caer frente a Croacia, Brasil jugó cuatro partidos y tuvo su mejor presentación frente a Corea del Sur en los octavos de final, donde goleó. En su grupo avanzaron como punteros.

En la fase inicial, la escuadra carioca se impuso ante Serbia (2-0) y Suiza (1-0), aquellos seis puntos les bastaron para sellar su clasificación a la llave eliminatoria. El único partido que perdió en tal instancia fue ante Camerún por la mínima diferencia.

El duelo ante Corea del Sur fue en el que mejor le fue a la 'Canairinha', pues el marcador fue de 4-1. Richarlison finalizó como su máximo goleador con tres tantos.

Los números de Tite

Desde que Tite asumió tomó las riendas de Brasil en 2016, su escuadra disputó 81 compromisos. En los cotejos consiguió 61 victorias, 15 empates y seis derrota; anotó 174 goles y recibió 30.

En promedio, el estratega cosechó 2.4 puntos por partido. El único título que levantó con sus dirigidos fue la Copa América de 2019.

