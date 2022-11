¿Cómo resolverá la selección de Ecuador la falta de goles?

Gonzalo Plata y Michael Estrada (der.), dos de los jugadores de ofensiva en Ecuador. Foto: @LaTri

La selección de Ecuador llega al Mundial Qatar 2022 con una 'pesada mochila': la falta de gol. En los seis amistosos que disputó como preparación para la Copa del Mundo solo anotó dos goles. Eso sí, mantuvo la valla invicta.

Ante la selección de Irak, en el último amistoso disputado en Madrid el 12 de noviembre del 2022, la Tri igualó 0-0.

Los goleadores no han marcado en los últimos tres cotejos amistosos y ya son más de cinco meses sin que la afición grite un gol del combinado nacional.

Sin embargo, el DT Gustavo Alfaro ha asegurado no estar intranquilo. El argentino confía que la Selección encontrará la manera de anotar en el Mundial. Es más, Alfaro ha trabajado en eso. Qué ha hecho?

La confianza, clave para un delantero en el Mundial Qatar 2022

“La ansiedad es un estado de ánimo que se trabaja. El gol depende de la confianza, la búsqueda, la fe y la convicción”, expresó Gustavo Alfaro en la rueda de prensa luego del partido ante Irak.

Así mismo, el estratega reconoció que le gustaría que el equipo tenga más consistencia y generar mayor juego ofensivo.

"Es algo a mejorar y trabajar, que no pasa por un nombre propio y sí por estado de forma. Pero más que preocupación, es ocupación. Sabemos que si no metemos goles no vamos a pasar de fase, pero Francia salió campeona convirtiendo dos goles en la fase de grupos; el tema está en la solidez y el equilibrio”, amplió.

Alfaro llevó a Qatar al histórico Énner Valencia, Michael Estrada, Djorkaeff Reasco y Kevin Rodríguez como delanteros. A ellos, se suman otros jugadores que suelen tener una clara vocación ofensiva como Gonzalo Plata, Ángel Mena, Romario Ibarra, Ayrton Preciado, entre otros.

Con esos atacantes, y todo el equipo en realidad, el DT Alfaro espera que Ecuador deje en el pasado la falta de gol.

Qatar y Ecuador jugarán en el primer partido del Mundial Qatar 2022 el domingo 20 de noviembre, desde las 11:00 (hora de Ecuador).

Los partidos amistosos antes del Mundial

Ecuador 0-0 Irak, 12 de noviembre del 2022

Ecuador 0-0 Japón, 27 de septiembre del 2022

Ecuador 0-0 Arabia Saudita, 23 de septiembre del 2022

Ecuador 1-0 Cabo Verde, 11 de junio del 2022

Ecuador 0-0 México, 5 de junio del 2022

Ecuador 1-0 Nigeria, 2 de junio del 2022

Ante Cabo Verde el gol del triunfo de Ecuador lo convirtió Jordy Caicedo de penal.

Contra Nigeria, el gol lo marcó Pervis Estupiñán. En ese encuentro hubo una invasión de cancha.

Los convocados de la Tri

