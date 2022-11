Moisés Caicedo se emociona por debut con la selección de Ecuador en el Mundial de Qatar

El jugador de la selección de Ecuador Moises Caicedo participa en la rueda de prensa ofrecida por el equipo este sábado, en la víspera del partido inaugural del Mundial FIFA 2022 que el equipo jugará contra el país anfitrión Catar. EFE/Antonio Lacerda

Redacción Elcomercio.com

Moisés Caicedo describió la emoción que sentirá este 20 de noviembre de 2022 cuando salte al césped del estadio Al Khor de Qatar, para el partido inaugural del Mundial y reconoció que cuando cante el himno de su país se le saltarán las lágrimas.

"Quién no se emocionaría sabiendo que va a abrir un Mundial. Cantando el himno nacional se me van a venir recuerdos de cuando estaba en mi barrio, cuando vi el Mundial de 2014, hasta las lágrimas se me van a salir", comentó el jugador del Brighton.

Moisés Caicedo consideró que estar en el Mundial es "el fruto de mucho trabajo" y quiso acordarse de la afición que siempre les apoya.

Estilete de una selección joven, símbolo de la renovación que ha impuesto el técnico, Gustavo Alfaro, Moisés Caicedo afirmó que afrontan el partido inaugural "sin presión" y con un máximo de concentración.

"El profe nos dice que en la cancha seamos nosotros mismos y que si alguien siente presión se la tiren a él porque nos apoya a morir. Sabemos lo que tenemos que hacer en el campo, no tenemos presión, hacemos lo que nos dice el profe, como estar concentrados en las pelotas paradas, que a veces se va el partido", dijo.

