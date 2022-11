7 equipos de Europa renuncian al brazalete arcoíris; temen sanciones de la FIFA

Selecciones de fútbol de Europa desistieron en usar el brazalete porque FIFA anunció sanciones. Foto: Twitter

Redacción Elcomercio.com y EFE

Siete equipos europeos que anunciaron llevar el brazalete multicolor One Love a manera de protesta por la discriminación que se vive en Qatar, decidieron no usarlos por amenaza de "sanciones deportivas" de la FIFA.

La Federación Belga (KBVB) se sumó a la postura de Inglaterra, Alemania, Países Bajos, Gales, Dinamarca y Suiza, tras la confirmación de este lunes 21 de noviembre de 2022 por parte de la FIFA de que impondrá sanciones deportivas a quien lo haga.

"Muy decepcionados, nuestros jugadores y entrenadores han decidido no llevar el brazalete de capitán de One Love para no correr ningún riesgo deportivo", se afirmó en un comunicado de la KBVB.

La selección de Bélgica, que dirige el técnico español Roberto Martínez, forma parte del grupo F y debutará el próximo miércoles contra Canadá, antes de medirse a Marruecos al día 27 y a Croacia el 1 de diciembre.

Bélgica es parte, como las federaciones de Inglaterra, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Francia y Suecia del Grupo de Trabajo que la UEFA creó en mayo de 2021, que desde entonces ha realizado diversas visitas al país y ha pedido el apoyo a los derechos humanos en el mismo.

¿Cuál es el objetivo del brazalete arcoíris?

Nueve capitanes de selecciones europeas anunciaron que vestirían un brazalete multicolor. Incluso estas selecciones aceptaron posibles sanciones económicas. Hasta que la FIFA fue más allá.

De la multa económica pasó a la deportiva. Amenazó a los equipos con mostrar amarilla al capitán nada más arrancar el encuentro. Y las naciones europeas se echaron para atrás.

El objetivo era protestar y mostrar el rechazo hacia las diversas formas de discriminación que las personas viven en Qatar, especialmente a aquella relacionada con los derechos Lgbtiq+.

