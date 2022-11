Argentina gana 2-0 a Arabia Saudita en el Mundial Qatar 2022

Lionel Messi (izq) ante Ali Albulayhi de Arabia Saudita en el Mundial Qatar 2022 el 22 de noviembre del 2022. Foto: EFE

Agencia EFE y Red. Deportes

La selección de Argentina se mide ante la selección de Arabia Saudita en el inicio del grupo C del Mundial Qatar 2022, este 22 de noviembre del 2022.

En el primer tiempo, cumplidos 30 minutos, el cotejo está 2-0 a favor de la 'Albiceleste'.

El 1-0 lo convirtió el capitán Lionel Messi, uno de los jugadores más aclamados del mundo. Lo hizo con un penal a los 10 minutos de juego.

El 2-0 lo convirtió Lautaro Martínez, con una tremenda definición a la salida del arquero, a los 27'.

Partidos del martes 22 de noviembre

05:00 Argentina vs. Arabia Saudita

08:00 Dinamarca vs. Túnez

11:00 México vs. Polonia

14:00 Francia vs. Australia

El 11 de Argentina

El centrocampista Alejandro Papu Gómez y el lateral Nicolás Tagliafico entraron en el once titular de Argentina que echa a andar en Qatar 2022 ante Arabia Saudí, liderado por Leo Messi que iniciará el recorrido por su quinto Mundial.

El jugador del Sevilla ha sido elegido finalmente para ocupar el sitio de Giovani Lo Celso. Tagliafico ha ganado la partida a Acuña en el lateral izquierdo en el duelo contra Arabia Saudí.

Las alineaciones son las siguientes.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; Paredes, De Paul, Papu Gómez; Messi, Di María y Lautaro Martínez.



Arabia Saudí: Al-Owais; Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Bulaihi, Al-Shahrani; Al-Malki, Kanno, Al-Faraj; Al-Dawsari, Al-Buraikan y Al-Shehri.

La selección de Argentina de Lionel Messi

La puesta en escena de Leo Messi en Qatar 2022, en el duelo que Argentina disputa contra Arabia Saudí, sitúa al capitán de la albiceleste en el selecto club de los cinco, futbolistas que han disputado dichos Campeonatos del mundo a lo largo de la historia.

De momento, Messi se une a los mexicanos Antonio Carbajal y Rafael Márquez, al italiano Gianluigi Buffon y al alemán Lottar Matthaus, los únicos que contaban con tantas presencias mundialistas. Nadie tiene más que ellos a lo largo de la competición.

Un nuevo registro del referente argentino que pueden igualar en Qatar 2022 otros futbolistas como e portugués Cristiano Ronaldo y los mexicanos Andrés Guardado y Guillermo Memo Ochoa, presentes en Catar aunque sus selecciones aún no se han estrenado en el Mundial.

Visita nuestros portales: