Gustavo Alfaro define su ataque para jugar el Mundial

Jordy Caicedo quiso estar más cerca del cuerpo técnico de la Selección ecuatoriana, por eso se cambió del CSKA Sofía búlgaro al Tigres mexicano. Sin embargo, pese a estar en una liga de mayor exposición, perdió la capacidad goleadora que lo acercó a la Tri.

Caicedo llegó al cuadro azteca a mediados de año, tras un buen recorrido por la liga de Bulgaria. En México no logró consolidarse y solo anotó un gol; medios de ese país anuncian que el cuadro felino buscaría transferirlo.

Pese a eso, es una de las opciones que maneja Gustavo Alfaro para completar la nómina oficial que participará en el Mundial de Catar, que se iniciará en solo 10 días. La Tri ya se entrena con un grupo de deportistas, en España, como última fase preparación.

El DT Alfaro aclaró que ningún jugador está descartado, tras conocerse datos extraoficiales de que no contaría ni con Caicedo ni con Leonardo Campana, que realizó una campaña regular en Estados Unidos, con el Inter de Miami.

“Voy a llevar a cuatro delanteros al Mundial. Ninguno está descartado. Lo que diga la prensa puede ser o no verdad. Sé cómo son las especulaciones, no me sorprende. Repito, convocaré a cuatro delanteros, cada uno tiene un perfil diferente”, dijo Alfaro, en una rueda de prensa, en Madrid.

El entrenador se molestó cuando le consultaron por Caicedo y Campana. Dijo que sabía lo que podía aportar cada uno de los deportistas, los conoce bien, pues formaron parte de su proceso de eliminatorias y estuvieron en la Copa América.

“No entiendo por qué me preguntan de un nombre en específico. Todos tienen opciones de llegar. Yo tengo argumentos para cada convocatoria”, dijo el DT, que por ahora cuenta con Énner Valencia, Michael Estrada y Djorkaeff Reasco, en España.

En esa comparecencia, Alfaro sorprendió al referirse al atacante Kevin Rodríguez, que milita en el Imbabura, de la Serie B, y que está concentrado con la Tri, en calidad de invitado. A decir del estratega, el atacante tiene derecho de vestir la camiseta de la Tri en Catar.

“Lo vengo siguiendo desde hace cinco meses. Lo pusimos a trabajar con un nutricionista y ha subido dos kilos. El hecho que esté en otra categoría no le quita el derecho de estar en la Selección”, dijo. Por lo pronto, Rodríguez está en la lista para el juego de este sábado 12 de noviembre ante Iraq, en el estadio Cívitas Metropolitano, de Madrid. Será el último amistoso de los tricolores antes del viaje a Catar.

Otros postulantes

Júnior Sornoza formó parte del proceso de eliminatorias, pero no volvió a ser considerado luego de la polémica con Joao Rojas. El ‘10’ de Independiente se mofó del eléctrico en un video, después de ganar la final nacional de 2021.

Después de ese entredicho no fue convocado a la Selección, pese a su regularidad en la temporada, donde se coronó campeón de la Copa Ecuador y Copa Sudamericana, con los rayados.

Por su modelo de juego, el entrenador argentino gusta de volantes extremos con presencia en el área. En esa búsqueda, convocó a deportistas como Patrickson Delgado y Nilson Angulo, para la fecha FIFA de septiembre pasado.

Angulo milita en el Anderlecht de la primera división de Bélgica. Delgado, por otro lado, actúa en el equipo B del Ajax de Países Bajos. De ser considerados por el estratega gaucho, recién podrían sumarse al combinado nacional a partir del 14 de noviembre.

Sin embargo, la nómina se anunciará entre el lunes 14 y martes 15, anunció la FEF, ante consulta de este Diario. La razón: Byron Castillo. Su convocatoria se está consultado con abogados internacionales, reconoció Carlos Manzur, vicepresidente del organismo.

