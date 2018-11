¿Mourinho critica las publicaciones de  'Toño' Valencia en redes sociales? 

LEA TAMBIÉN

El internacional ecuatoriano Luis Antonio Valencia no estará en el partido ante el Bournemouth, por la Premier League este sábado 3 de noviembre del 2018, según confirmó el DT José Mourinho. Este viernes, en la víspera del juego, el portugués aprovechó una rueda de prensa para hablar sobre la reciente publicación del 'Toño' en Instagram.

El seleccionado tricolor publicó un video en el que se lo observa ejercitándose en el gimnasio. Allí escribió 'Trabajo y más trabajo. Work and work... @manchesterunited'. Ante aquello, el técnico luso comentó lo siguiente: "¿Antonio Valencia? Vi algo gracioso en su Instagram donde dice 'trabajo, trabajo, trabajo' en el gimnasio'. Debería decir 'trabajo, trabajo, trabajo solo porque estoy lesionado y no puedo entrenar con el equipo", dijo Mourinho en declaraciones que se publican en Manchester Evening News.



¿Será que se ha enfriado la relación entre 'Mou' y el 'Expreso Amazónico'? Esto, porque a inicios de octubre el ecuatoriano pidió disculpas por dar un 'me gusta' a una publicación que pedía la salida del polémico técnico que comanda al poderoso Manchester United. Desde entonces, el capitán de los 'Diablos Rojos' no ha jugado por su problema en la rodilla.

El deportista amazónico de 33 años, el máximo referente del fútbol ecuatoriano en la actualidad, no juega desde hace un mes cuando el Manchester United igualó sin goles con el Valencia en la Liga de Campeones de Europa.



La actual temporada ha sido irregular para el United que es octavo en la Premier League, con 17 puntos, a nueve del líder el Manchester City del técnico Pep Guardiola.