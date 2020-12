Moisés Caicedo confesó que siempre quiso jugar en Independiente, aunque era hincha de Liga de Quito

Moisés Caicedo, nueva figura de la selección ecuatoriana con apenas 19 años, confesó que fue hincha de Liga de Quito, antes de incorporarse al Independiente del Valle.

"¡Liguista! Pero siempre me gusto venir a este club (Independiente)", confesó Caicedo, en una entrevista con el programa Fútbol Sin Cassete. Contó que siempre veía al mediocampista Édison Méndez, en la 'U', quien tenía una "gran patada".



Con todo, el mediocampista agregó que siempre se ilusionó con llegar a jugar en Independiente del Valle, club al que vio en la Copa Libertadores. "Me dije: algún día tengo que estar ahí", expresó en la entrevista.



Caicedo nació en Santo Domingo de los Tsáchilas y proviene de una familia con limitados recursos económicos. Él ayudaba a su madre a vender flores, en el día de los difuntos, aunque era que no le agradaba.





El volante debutó en la Tricolor, en las eliminatorias al Mundial de Catar en el partido ante Argentina, en Buenos Aires, con la conducción del técnico Gustavo Alfaro. Desde entonces, se afianzó como titular y ya lleva cuatro partidos seguidos como titular en el torneo premundialista.