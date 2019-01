Miriam Ramón continúa como presidenta de la Federación Deportiva del Azuay

LEA TAMBIÉN

Miriam Ramón sigue en sus funciones de presidenta de la Federación Deportiva del Azuay (FDA), pese a que la Secretaría del Deporte le quitó su apoyo como delegada técnica. Este martes 22 de enero del 2019 se reunió con técnicos y empleados de la entidad para informar que existe un recorte de USD 386 000 en el presupuesto de este año.

La exmarchista de 45 años reconoce que ya no es la delegada de la Secretaría del Deporte, pero seguirá en el cargo mientras se sienta respaldada de la parte jurídica. Además, asegura que tiene el apoyo del Directorio de la FDA. Ella está consciente que se vienen días difíciles.



Entre los motivos para retirarle la representación de delegada técnica de la Secretaría del Deporte, está el desacato a ciertas directrices que envió el organismo estatal. Ramón asegura que “los valores y la ética no se negocian”. Por eso, la resolución lo acepta con humildad. “Andrea Sotomayor tiene todo el derecho a tomar sus decisiones”.



Ramón se siente satisfecha por haber sido delegada técnica desde el 2012, con José Francisco Cevallos, Catalina Ontaneda, Xavier Enderica y Pamela Morcillo, en ese entonces como ministros del Deporte. “Ellos supieron respetar el criterio de cada uno”.



Para la tarde y noche de este martes 22 de enero está programado una reunión del Directorio de la FDA. Allí se nombrará al nuevo administrador de la entidad, quien remplazará al renunciante Iván Cobos. Él renunció a su cargo el 16 de enero del 2019.



Según Andrea Sotomayor, Secretaria del Deporte, el desacato de Ramón es haber votado en favor de Iván Cobos para su continuidad como administrador de la FDA. Él, dijo la funcionaria, está en proceso de investigación por supuestas irregularidades en temas de contratos y conciertos.



En entrevista con radio La Voz del Tomebamba, Sotomayor contó este martes 22 de enero que la disposición era que se abstenga de votar. Sin embargo, la funcionaria aclaró que la exseleccionada nacional no tiene problemas para seguir como presidenta de la FDA.