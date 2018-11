Michael Arroyo dio positivo en el examen de dopaje y fue suspendido indefinidamente por la FEF

LEA TAMBIÉN

Galo Sánchez, presidente de la Comisión Disciplinaria de la FEF, ratificó -la tarde de este 20 de noviembre- el nombre de Michael Arroyo como el implicado en el caso de dopaje en el campeonato ecuatoriano.

La comitiva decidió abrir un expediente en contra del atacante de Barcelona Sporting Club, luego de los resultados del examen de dopaje que se le realizó después del Clásico del Astillero, el pasado 14 de octubre.



Arroyo deberá presentarse el próximo 28 de noviembre ante la Comisión Disciplinaria, a las 09:30, para presentar sus pruebas de descargo.



“Hay un informe del laboratorio, el implicado tiene la oportunidad de presentar sus descargos”, dijo el directivo tras la reunión que realizó la comitiva.



Sánchez informó que un representante del jugador solicitó que no se abra la segunda muestra de orina, que se tomó el mismo día. Eso podría servir para apelar una posible suspensión, tema que por ahora quedó descartado.



Sánchez evitó hablar de una posible sanción contra Arroyo. “Prefiero no adelantarme, esperemos que se cumplan los procesos”, dijo el directivo. Sin embargo, en el artículo 187 del reglamento de la comisión se establece una suspensión de dos años en estos casos y de ser reincidencia, la sanción será de por vida.



Mientras el expediente esté abierto Arroyo estará suspendido, a la espera de una sanción definitiva. Por ahora el deportista no juega debido a una operación de meniscos, a la que se sometió el pasado 8 de noviembre.

