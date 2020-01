Miami está lista para vivir fuera del estadio el 54 Super Bowl

LEA TAMBIÉN

La ciudad de Miami ya está preparada para "La Experiencia del Super Bowl", el evento para aquellos que no tienen boletos para la gran final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), pero que podrán ver a sus estrellas y pedirles autógrafos.

Así, la edición 54 del Super Bowl, uno de los eventos deportivos más importantes del año en Estados Unidos, podrá ser disfrutado afuera del campo a partir del próximo sábado y hasta el 1 de febrero del 2020, la víspera del gran partido entre los Titans y los 49ers.



Este evento, que se celebrará en el Centro de Convenciones de Miami Beach, contará con más de 46.000 metros cuadrados en los que se organizarán juegos interactivos, cursos intensivos de fútbol americano para los más pequeños o ver de cerca a las estrellas de la NFL.



Los participantes podrán correr contra un Derrick Henry hecho por ordenador, ver los 53 anillos del Super Bowl, fotografiarse con el trofeo Vince Lombardi que levantarán los campeones de la liga el próximo 2 de febrero o hablar con leyendas como Dan Marino o Joe Montana.



"Para nosotros, si no has podido conseguir una entrada, queremos que este sea tu Super Bowl", señaló este lunes en una rueda de prensa la directora de eventos de la NFL, Nicki Ewell.



"Sabemos que no todo el mundo es tan afortunado como para ir al Hard Rock Stadium el 2 de febrero, por lo que esta es la oportunidad para que aquellas personas consigan fotos, participen en el juego o vean a jugadores de la NFL", precisó.



El partido que decidirá al ganador del campeonato de la temporada 2019-2020 enfrentará a los 49ers de San Francisco contra los Chiefs de Kansas City, en la que será la edición 11 de esta final en la ciudad de Miami.

"Ciertas cosas hacen a Miami diferente. Esta es una ciudad internacional, por la cultura, la comida, la música. Además, la comunidad artística que hay es muy robusta. Por ello, nos hemos juntado con varios artistas locales de (el vecindario artístico de) Wynwood, y realmente queremos honrar lo que la ciudad realmente es y el hecho de que sea tan internacional", explicó Ewell.



"La Experiencia del Super Bowl" comenzó en 1992 en Mineapolis, donde se organizaban partidos y juegos interactivos para los aficionados, por lo que "la base" sigue siendo la misma, pero se le ha añadido la tecnología.



Los jugadores de los equipos aspirantes al anillo de campeón no estarán disponibles en el pabellón, ya que se encontrarán concentrados en sus respectivos hoteles, pero desde la organización han confirmado que muchas otras estrellas y celebridades de la liga estarán presentes para los aficionados.

Los organizadores del evento explicaron que los días 27 y 28 de enero esta "experiencia interactiva" será exclusiva para los menores de 12 años.



Estará cerrada al público y permitirá que los niños "vengan, jueguen, corran, aprendan nuevas habilidades en el campo de entrenamiento habilitado o vean a los jugadores de la NFL".