Mell Reasco dice que un “falso positivo” de covid-19 la dejó fuera del Roland Garros juvenil

La tenista ecuatoriana Mell Reasco lamentó su salida del Roland Garros juvenil. Este 5 de octubre de 2020, la jugadora mencionó que sus resultados positivos de covid-19 –que la excluyeron del torneo- son falsos.

“Falso positivo me deja fuera de Roland Garros, estoy muy triste por el daño causado”, publicó la tenista quiteña de 18 años, en su cuenta de Twitter. Fue la Federación Ecuatoriana de Tenis la que confirmó la noticia del supuesto contagio de Reasco, a través de un comunicado oficial, el pasado 2 de octubre.

Ella tenía el deseo de disputar su segundo Rolando Garros –el primero fue en el 2019- con el objetivo de ubicarse entre las 10 mejores. La ecuatoriana ya participó en las ediciones juveniles del US Open y Wimbledon.



"Es decepcionante que después de prepararme tanto para este torneo, no lo pude jugar y más lamentables es que me hayan negado el re-test", lamentó la jugadora quiteña.



Antes de llegar a París, la tricolor disputó Saint Palais Sur Mer de Francia y Melilla de España. Llegó a Europa a inicios de septiembre.