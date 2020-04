El volante Emmanuel Martínez contó que en Barcelona aún no se habla de la posible rebaja de los salarios

LEA TAMBIÉN

El argentino Emmanuel Martínez, volante ofensivo de Barcelona, atendió a los medios de comunicación el miércoles 1 de abril desde la comodidad de su hogar, mediante una rueda de prensa virtual organizada por el club. Reflexionó sobre algunas situaciones.



El futbolista cumple con la cuarentena en compañía de su familia acatando las disposiciones sanitarias y cumpliendo con todas las precauciones correspondientes para evitar salir de su hogar. Martínez, ex Deportivo Cuenca, resaltó que, pese a que la paralización del campeonato es debido a un problema sanitario no esperado, les viene bien a los jugadores que venían actuando con mayor regularidad.



“Esta pandemia ha lastimado mucho al mundo, la gente tiene mucho temor, pero la salud y la familia es lo más importante. En Barcelona nos estamos apoyando entre todos, esperando que esto pase lo más pronto”, comentó el futbolista. El argentino cumple con las disposiciones del cuerpo técnico y permanece en constante entrenamiento para no perder la forma física.



“Ya tenemos mucho tiempo sin actividad, por eso es importante entrenar en casa sin perder el ritmo, moverse como nos ha indicado el profe para llegar a lo mejor posible al día que volvamos a entrenar juntos”, manifestó uno de los jugadores del medio campo amarillo.



Para el ‘gaúcho’, la paralización es similar a volver de la pretemporada. Por ello los equipos que mejor se acoplen a las actuales condiciones, tanto en lo físico como en lo mental, serán los que logren marcar la diferencia en la reanudación del campeonato local LigaPro.



Consultado sobre si la dirigencia tuvo algún acercamiento con los jugadores, sobre un posible recorte de salarios, tal y como ha ocurrido con clubes europeos, Martínez respondió que de momento no han recibido información al respecto. La directiva aún no ha tratado el tema.