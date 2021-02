Justicia investiga las condiciones del tratamiento domiciliario de Maradona

La Fiscalía que investiga en Argentina las causas de la muerte de Diego Maradona tomó este miércoles 10 de febrero del 2021 declaración a tres personas que atendieron al exjugador en sus últimos días de vida para conocer las condiciones del tratamiento domiciliario que seguía y quiénes rodeaban al ídolo.

"Si hubiera tenido el tratamiento adecuado, hoy no estaría muerto", declaró a los medios Mario Baudry, el abogado de "Dieguito" Fernando, el hijo que Maradona tuvo con Verónica Ojeda, a la salida de la Fiscalía.



La Justicia argentina lleva adelante la investigación por presunta negligencia en el tratamiento médico de Maradona que podría derivar en una imputación de delito de homicidio culposo.



En la causa se investiga al neurocirujano Leopoldo Luque, a la psiquiatra Agustina Cosachov, al psicólogo Carlos Díaz y a dos enfermeros.



Maradona, de 60 años y que padecía problemas de adicción al alcohol, fue ingresado en una clínica de la ciudad de La Plata el 2 de noviembre de 2020 por un cuadro de anemia y deshidratación y un día después trasladado a un sanatorio de la localidad bonaerense de Olivos, donde fue operado por un hematoma subdural en la cabeza.

El 11 de noviembre recibió el alta médica del sanatorio pero con una internación domiciliaria para seguir bajo tratamiento, para lo cual se trasladó a una casa en un barrio privado de las afueras de Buenos Aires donde falleció el 25 de noviembre por un paro cardíaco.



El abogado de Cosachov, Vadim Mischanchuk, rechazó la hipótesis de Baudry.



"Lo que sostenemos desde un primer momento es que debido a los hallazgos del estudio histopatológico posterior a la autopsias y cantidad de patología en distintos órganos, esa afirmación hoy no tiene ningún sustento probatorio", explicó Mischanchuk.



Un informe forense reveló que no había ni alcohol ni drogas ilegales en el cuerpo del astro al momento de su deceso, pero sí medicamentos para tratar su salud física y mental.



"A esta altura del proceso es imposible, desde el punto de vista científico, sostener la afirmación de que si el paciente hubiese estado en otro lado, hoy estaría con vida", agregó Mischanchuk.

Testimonios



Los fiscales escucharon este miércoles el testimonio de la cocinera de Maradona, Romina Rodríguez; del acompañante terapéutico, Carlos Cotar, y de la psicopedagoga de "Dieguito" Fernando.



Unos audios del móvil de Luque filtrados a la prensa daban cuenta que presuntamente quienes vivían con Maradona le suministraban alcohol y marihuana casi a diario, lo que supuestamente preocupaba al cuerpo médico que lo atendía.



Según declaró hoy Baudry, la cocinera relató en su testimonio que no vio marihuana, pero que "olfateó que estaban fumando, sintió el olor".

También indicó que la cocinera describió el rol de las personas que rodeaban al ídolo y que mostró una contradicción con otros testimonios respecto a quién le suministraba la medicación al "Diez".



En tanto, el acompañante terapéutico, quien atendió a Maradona entre el 7 y el 13 de noviembre, también brindó información sobre las personas que entraban y salían del entorno del exfutbolista y cuándo se encontraba solo, según declaró a los medios a la salida de la Fiscalía.



Explicó que en la casa donde falleció Maradona estuvo un solo día, cuando llegó desde la Clínica Olivos.



Cuando se le preguntó quién le indicó que no siguiera yendo más después del 13 de noviembre, respondió "Agustina", por la psiquiatra.



Además, señaló que quienes decidían los pasos a seguir con el tratamiento de Maradona eran "Carlos, el psicólogo, y Leopoldo Luque".



Respecto de cómo observó a Maradona en los últimos días, sostuvo que no lo vio mal sino "como una persona que recién sale de una operación y sale de un postoperatorio".



"Pero no lo vi con ansiedad ni con ganas de consumir nada", afirmó.