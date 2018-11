Manchester City y Liverpool siguen ganando, nuevo empate del Manchester United

LEA TAMBIÉN

El Manchester City (que ganó 4-0 al West Ham) y el Liverpool (que derrotó 3-0 al Watford) siguen en cabeza de la Premier League inglesa tras sus victorias de este sábado en la 13ª jornada del campeonato, mientras que el Manchester United no pasó del empate (0-0) frente a su afición contra el Crystal Palace.

Los equipos de Pep Guardiola y Jürgen Klopp siguen de esta manera invictos en liga, aunque los 'Citizens', líderes, aventajan en dos puntos a los 'Reds', segundos con 33 unidades.



El empate deja a los 'Diablos Rojos' de Jose Mourinho en la séptima posición con 21 unidades, lejos de la cuarta plaza que da el último billete a la Liga de Campeones, ocupada ahora por el Tottenham (27 puntos) a la espera de su duelo este sábado contra el Chelsea.



Los hombres de Guardiola encarrilaron rápidamente el partido en Londres contra el West Ham (13º) merced a los tantos marcados por el español David Silva (11) y el inglés Raheem Sterling (19).



Minutos después, el alemán Leroy Sané (34) firmaba el tercero y en los últimos minutos (90+3) cerraba la goleada.



El Liverpool sufrió un poco para doblegar al Watford (9º) pero una vez se abrió la lata con el gol de Mohamed Salah (67) los locales no pudieron evitar los tantos de Trent Alexander-Arnold (76) y el brasileño Roberto Firmino (89). Los de Anfield no se rinden y mantienen el exigente ritmo que marca el Manchester City.



Por su parte el Manchester United no termina de carburar en el campeonato doméstico. Este sábado no pudo pasar del empate a cero contra el Crystal Palace (15º) y ya tiene los puestos de Liga de Campeones a seis puntos.



Este sábado se estrenó el italiano Claudio Ranieri al frente del Fulham (19º) con una victoria 3-2 al Southampton (17º) que le permite, por el momento, salir de la última posición.



Además Brighton (12º) y Leicester (10º) empataron a uno y el Everton (6º) venció en casa al Cardiff City (18º) por 1-0.